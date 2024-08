Evitar las chinches en las próximas vacaciones: lo que se aprendió de Francia el año pasado, según Rentokil Initial

España espera cifras récords de turistas este año. Según el INE, en los cinco primeros meses de 2024 el número de turistas aumentó un 13,6 %. Los entomólogos advierten de las consecuencias que tiene la globalización y el cambio climático en la presencia de estas plagas y apuntan a la necesidad de prevenir y combatir la proliferación de estos parásitos de manera eficaz. Francia, mientras que estaba empezando a preparar París para estos Juegos Olímpicos 2024, sufrió una masiva plaga de chinches El año pasado, en Francia, se vivió una de las plagas más graves de chinches de las últimas décadas. A menos de un año de los Juegos Olímpicos 2024, las autoridades francesas tuvieron que iniciar una campaña de exterminación urgente de chinches en París, Marsella, Lyon y Burdeos. La extensión fue tal que hasta se podía observar la presencia de estos parásitos en el transporte público, cines, hoteles, hospitales, etc. Por ello, no es extraño plantearse cuál es la situación en Francia actualmente, en vistas a que se están jugando los Juegos Olímpicos esta semana, y, sobre todo, qué le depara este verano a España como consecuencia del turismo y la cercanía con el país anfitrión.

En plena temporada alta de turismo, las empresas de control de plagas como Rentokil Initial ya están trabajando en eliminar las chinches en lugares como Madrid, Barcelona o en cualquiera de los grandes destinos turísticos. Pero, ¿a qué se debe que cada verano haya más plagas de estos pequeños insectos?

Uno de los principales motivos es la reactivación del turismo, así como la globalización, con el incremento que ha supuesto en el tráfico de personas y mercancías y que ha favorecido su extensión a todo el mundo. Su pequeño tamaño les permite esconderse en maletas y mochilas y viajar de vuelta a casa.

¿Cómo volver de las vacaciones sin chinches?

En primer lugar, hay que saber identificar a estos parásitos. ¿Cómo son? Las chinches suelen presentar un tamaño de entre 4 y 5 milímetros, forma plana, ovalada, con seis patas, dos antenas y color marrón rojizo.

En segundo lugar, lo más importante, cuando se va de vacaciones y se llega a un alojamiento, es revisar el espacio, antes de abrir la maleta, revisar las zonas de mayor riesgo como colchones y sus costuras, somieres, el cabecero, las mesillas, o los enchufes próximos a la cama. También es recomendable revisar el armario.

Los signos de infestación de chinches son la presencia de huevos, que son muy pequeños, de forma ovalada y blanquecinos y pueden confundirse con ácaros de polvo; la presencia de excrementos, que son pequeñas manchas negras; o la presencia de piel de las mudas.

Si se tienen dudas sobre si se ha estado en contacto con chiches o no en el viaje, el mejor consejo, para que estos insectos no sean unos nuevos compañeros de piso, es poner en cuarentena la maleta y pasar toda la ropa por la lavadora y secadora. "Si al llegar a casa sin darte cuenta empiezas a ver picaduras sospechosas, manchas de sangre en la ropa de cama, percibes un olor denso y dulce, etc. lo mejor es contactar cuanto antes con un profesional en control de plagas que evalúe la situación y lleve a cabo un tratamiento efectivo y apropiado según las necesidades, la vivienda y la cantidad de presencia de chinches que haya. Es importante actuar con rapidez porque esta plaga se propaga con mucha facilidad".