Green Finance Institute España pondrá en marcha el proyecto GEAR UP para mejorar la eficiencia energética de grandes edificios a través de la financiación

Green Finance Institute España (GFI) ha anunciado la firma del Life Grant Agreement para poner en marcha del innovador proyecto GEAR UP, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia energética de grandes edificios a través de la financiación. Se trata de un proyecto que se enmarca dentro del programa LIFE de la Unión Europea y que se desarrollará en consorcio con Joule Assets Europe, New Energy Group, TNO, SEFA, JLL, Pinergy y AUTH.

En este aspecto, esta iniciativa facilita una solución innovadora para paliar el actual déficit de financiación con relación a la mejora de los niveles de eficiencia energética de grandes edificios. Frente a los complicados Contratos de Rendimiento Energético, GEAR -por sus siglas en inglés Generating Efficiency as a Resource- se basa en una bien conocida estructura de financiación de proyectos de energía renovable, al pasar de un esquema de compartición de ahorros y garantía a uno más maduro de PPA (Acuerdo de Compra de Energía) y leasing energético. Así, se transfiere el riesgo financiero del propietario del edificio al gestor de las instalaciones, alineando los intereses a largo plazo de propietarios, inquilinos, promotores, financieros y comercializadoras de energía.

El aspecto diferencial de GEAR radica en considerar y tratar los edificios como Activos Energéticos Distribuidos (DER), financiando la generación de una nueva fuente de energía denominada "Energía de Eficiencia". Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), esta es la mayor fuente de energía en el planeta, lo que supone la creación de una nueva clase de activo sostenible a largo plazo, susceptible de ser comercializable.

El corazón del proyecto es una herramienta de medición dinámica estandarizada para todo el edificio. Esta herramienta certifica los ahorros energéticos como un nuevo activo negociable (Energía de Eficiencia), que es calibrable, transparente, auditable, escalable y económico de implementar. En este sentido, la "energía de eficiencia" es facturada por la comercializadora al propietario del edificio y puede transferirse como un gasto operativo (Opex) a los inquilinos y arrendatarios del edificio, resolviendo así el incentivo dividido, una barrera significativa en otras estructuras de financiación de eficiencia.

De este modo, la estructura de GEAR UP garantiza la "neutralidad de la factura energética" para el propietario del edificio y los inquilinos, lo que se traduce en un edificio más sostenible y saludable, donde los inquilinos no pagarán más de lo que pagarían si el edificio no fuera rehabilitado. Además, el financiador recupera su inversión a través de la Energía de Eficiencia cosechada y transaccionada. Por su parte, el propietario del edificio puede recibir pagos del gestor de las instalaciones en concepto de alquiler energético, agregando una nueva línea de ingresos netos operativos. La comercializadora de energía no pierde volumen de facturación y agrega un nuevo servicio de alto valor a sus clientes, aumentando su potencial de retención y penetración en el mercado. Finalmente, los inquilinos obtienen un espacio más saludable y mejorado sin coste adicional en comparación con la situación anterior a la remodelación.

Eduardo Brunet, director de GFI España, afirmó: "Desde Green Finance Institute estamos profundamente orgullosos de traer a España esta solución, que lleva implementada en EE. UU. desde hace más de ocho años, y que lleva cosechados grandes éxitos en el continente americano. Teniendo en cuenta el gran número de edificios que no son sostenibles energéticamente en España y los problemas para poner en marcha medidas para solucionarlo, GEAR UP se posiciona como un catalizador para hacer más sostenible el parque construido y pone de manifiesto el papel fundamental que desempeña la financiación verde en este reto".