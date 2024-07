Repara tu Deuda Abogados cancela 199.953 € en Lleida (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

El matrimonio tenía una hipoteca que iban pagando mensualmente, pero se quedaron ambos sin trabajo “Su estado de insolvencia se originó a raíz de quedarse desempleados ambos deudores. Tenían un préstamo hipotecario que iban pagando mensualmente sin excesiva dificultad. Sin embargo, tras este contratiempo, solicitaron tarjetas de crédito para poder cubrir sus gastos más esenciales. Al poco tiempo, dejaron de pagar la hipoteca porque no tenían los ingresos suficientes. Al hacer la dación, les quedó un remanente muy alto al que no han podido hacerle frente”.

Así narran la historia de este matrimonio los abogados de Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad. Ahora, pueden empezar desde cero sin deudas, tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº6 de Lleida (Catalunya) la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), con lo que quedan libres de todas sus deudas.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su tarea como despacho especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en septiembre de 2015. Desde entonces, son más de 26.000 los particulares y autónomos que han confiado en ellos para reactivarse en la economía y empezar una nueva vida desde cero. Algunos de los ya exonerados han decidido recomendar a otros que empiecen el proceso cuanto antes para así gozar de un nuevo panorama vital.

Esta legislación permite a personas en estado de insolvencia acceder a este mecanismo bajo una serie de requisitos. En líneas generales basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que actúe en todo momento de buena fe (sin ocultar bienes ni ingresos) y que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia (no haciendo frente a los pagos porque no puede y no porque no quiera).

Repara tu Deuda abogados cuenta con una app para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, que permite reducir aún más los costes del procedimiento, un control total y reuniones mediante videollamadas.

Por otra parte, hay que señalar que el despacho también ofrece el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.