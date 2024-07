net2rent: simplificando la gestión sostenible de alquileres vacacionales

El sector turístico está experimentando una transformación profunda, marcada por una creciente conciencia ambiental y una demanda de experiencias más sostenibles Desde el 1 de junio de 2021, el Real Decreto 390/2021, publicado en el BOE, establece que los inmuebles destinados a fines turísticos o vacacionales deben contar con un certificado de eficiencia energética. Además, este decreto exige que el certificado energético se incluya en los anuncios publicitarios, ya sean tradicionales o electrónicos. Esto puede representar un desafío para muchas agencias de alquiler vacacional.

La compañía net2rent ofrece una solución integral que facilita significativamente el cumplimiento de esta normativa en la gestión diaria de propiedades. Su software de gestión de alquiler vacacional permite la integración y visualización del certificado energético en la ficha de cada inmueble de la agencia, asegurando que las propiedades cumplan con los requisitos legales y proporcionen información necesaria a los potenciales huéspedes.

El impacto de la sostenibilidad en el alquiler vacacional

La sostenibilidad se ha convertido en un aspecto crucial en el alquiler vacacional, no solo por las exigencias normativas, sino también por la creciente demanda de los viajeros de opciones más responsables y ecológicas. Integrar prácticas sostenibles en la gestión de propiedades no solo cumple con la legislación, sino que también ofrece numerosos beneficios tanto para los propietarios como para los huéspedes.

"Al adoptar medidas sostenibles, los propietarios y agencias de alquiler vacacional pueden atraer a estos viajeros, quienes valoran la transparencia y el compromiso con el medio ambiente. Esto no solo incrementa la satisfacción de los huéspedes, sino que también puede llevar a una mayor tasa de reservas y una mayor fidelización", afirma Francisco Ruiz, CEO de net2rent.

Consejos prácticos para promover la sostenibilidad en los alojamientos:

Las prácticas sostenibles pueden mejorar la reputación de una propiedad y destacarla en un mercado competitivo.

Optimización energética: Instala sistemas de energía renovable como paneles solares. Reemplaza bombillas tradicionales por LED y usa termostatos inteligentes para un control eficiente.

Conservación del agua: Implementa grifos y duchas de bajo flujo. Activa sistemas para captar y reutilizar agua de lluvia, útil para el riego o la limpieza.

Gestión de residuos: Proporciona contenedores para reciclaje y compostaje. Utiliza productos de limpieza ecológicos y evita plásticos de un solo uso.

Promoción de la sostenibilidad: Incluye guías sobre prácticas sostenibles en el alojamiento. Destaca las certificaciones ecológicas y promuévelas en las campañas de marketing.

En resumen, la sostenibilidad en el sector del alquiler vacacional no solo responde a una demanda creciente de los viajeros, sino que también ofrece ventajas significativas en términos de reducción de costos, cumplimiento normativo y mejora de la reputación. Adoptando prácticas responsables es una inversión en el futuro del sector y una forma efectiva de diferenciar las propiedades en un mercado cada vez más competitivo.

net2rent se compromete a apoyar a las agencias de alquiler vacacional en esta transición hacia prácticas más sostenibles. Con su solución tecnológica, facilita la integración de certificados de eficiencia energética, permitiendo a las agencias centrarse en ofrecer experiencias excepcionales a sus huéspedes mientras avanzan hacia un futuro más verde.

Más sobre net2rent

Desde net2rent ayudan a sus clientes a descubrir un nuevo camino hacia el éxito utilizando su plataforma de gestión de alquiler turístico. El equipo humano de net2rent dispone de más de 15 años de experiencia en el sector de la gestión de alojamientos turísticos y del desarrollo de software de alquiler vacacional.