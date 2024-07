El rol de la farmacia como agente comunitario en las redes locales de salud de Gipuzkoa, finalista en los premios de Innovación Social del Consejo General de Farmacéuticos

El proyecto, presentado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG), ha sido seleccionado como finalista en la categoría social de los citados galardones. Actualmente, 38 farmacias de 8 municipios (el 13% del total en Gipuzkoa) participan en las redes locales de salud del territorio, proporcionando cobertura a aproximadamente 330.000 personas El proyecto 'La farmacia como agente comunitario: redes locales de salud de Gipuzkoa', presentado por el COFG ha sido seleccionado como finalista en la tercera edición de los ‘Premios a la Innovación Social: Farmacéuticos y ODS’ del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, en la categoría social. La entrega de premios tendrá lugar el próximo 17 de septiembre en Madrid.

Los galardones tienen como objetivo reconocer la labor transformadora que los farmacéuticos y sus colegios realizan en el ámbito social y medioambiental, contribuyendo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. En esta edición, se han recibido 55 candidaturas.

El objetivo principal del proyecto del COFG es impulsar y coordinar la labor social de la farmacia y su participación en las redes locales de salud (RLS), para centralizar y coordinar todas las iniciativas, generar buenas prácticas en farmacia social, impulsar protocolos y contribuir en las relaciones institucionales de los distintos agentes. "Estas redes son esenciales para crear espacios de confianza entre los diferentes agentes locales de acción comunitaria en barrios y municipios, incluyendo sectores como la sanidad, educación, cultura, deporte y servicios sociales", recuerdan desde el Colegio guipuzcoano.

Actualmente, 38 farmacias (el 13% del total en Gipuzkoa) en 8 municipios participan en estas redes, proporcionando cobertura alrededor de 330.000 habitantes. De esta manera, "contribuimos a mejorar la salud y el bienestar de la comunidad, abordando los factores determinantes de la salud en un entorno comunitario, promoviendo la prevención de enfermedades, el acceso equitativo a servicios de salud y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía", recuerdan.

Hace año y medio el COFG inició este proyecto específico que ha permitido generar una estructura y organización interna que permite coordinar todas las RLS del territorio de Gipuzkoa; así como centralizar todas las iniciativas que se generan, fomentar la constitución de nuevas RLS, o impulsar la participación de farmacéuticas/os en las redes que aún no cuenten con ellos y participar como agentes de grupos motores. Además, se pretende contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la promoción de la salud, la equidad y la participación comunitaria.

Entre las iniciativas que se han puesto en marcha en las farmacias comunitarias de Gipuzkoa en el marco del proyecto destacan:

Desarrollo de protocolos de actuación para diferentes patologías junto con centros de salud (monitorización de la presión arterial, protocolos ante síntomas menores, problemas de salud mental, etc.).

junto con centros de salud (monitorización de la presión arterial, protocolos ante síntomas menores, problemas de salud mental, etc.). Impartición de sesiones sanitarias para la ciudadanía en centros de personas mayores y asociaciones vecinales (higiene del sueño, automedicación, incontinencia urinaria, etc.).

para la ciudadanía en centros de personas mayores y asociaciones vecinales (higiene del sueño, automedicación, incontinencia urinaria, etc.). Actividades formativas en centros escolares (desayunos cardiosaludables, pediculosis, hábitos saludables y actividad física, etc.).

(desayunos cardiosaludables, pediculosis, hábitos saludables y actividad física, etc.). Acciones de comunicación con los centros de salud (por ejemplo: protocolos de comunicación de incidencia urgentes y no urgentes).

(por ejemplo: protocolos de comunicación de incidencia urgentes y no urgentes). Desarrollo de protocolos de derivación de pacientes vulnerables junto con Servicios Sociales (prescripción de actividades sociales, derivación de pacientes con fragilidad, soledad no deseada, etc.).

junto con Servicios Sociales (prescripción de actividades sociales, derivación de pacientes con fragilidad, soledad no deseada, etc.). Creación y participación en campañas sanitarias (promoción de la salud, prevención de enfermedades infecciosas, salud en la mujer adulta, etc.). Firme apuesta por el rol social de la farmacia

Añadido a su rol social, en el COFG trabajan para avanzar y profundizar en el rol social de la farmacia, "ya que, por su distribución geográfica, cercanía, horario, etc. puede jugar un rol fundamental en esta área", destacan. En este campo, el COF Gipuzkoa es pionero: impulsó Farmazia Lagunkoia, trabaja con Fundación Hurkoa en Atención Farmacéutica Domiciliaria a pacientes frágiles, colabora con asociaciones de pacientes, con Ayuntamientos mediante servicios para las personas usuarias de los Servicios de Atención Domiciliaria y participa en el proyecto Erlauntza del Ayuntamiento de San Sebastián (impulsado por APTES), entre otras muchas iniciativas.

El jurado de los premios, que se entregarán el 17 de septiembre en Madrid, ha estado integrado por representantes de diversas organizaciones y sectores, incluyendo a Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos; Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes; y Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca, entre otros.