Soy Ecoturista presenta sus Escapadas, auténtico ecoturismo a un clic de distancia

Ya están disponibles en la plataforma www.soyecoturista.com, las Escapadas de auténtico ecoturismo en espacios naturales como el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, el Geoparque Sobrarbe – Pirineos y la Reserva de la Biosfera de Urdaibai Todos aquellos que no han reservado todavía sus vacaciones ahora lo tienen más fácil con las Escapadas 'Soy Ecoturista', que ofrecen viajes ecoturismo y son una oportunidad única de disfrutar de la naturaleza de manera respetuosa y ayudando a conservarla. Las escapadas incluyen alojamiento, experiencias y actividades diseñadas para conectar a los visitantes con el entorno en algunos de los espacios naturales protegidos más espectaculares de España.

Los paquetes han sido diseñados por agencias de viajes adheridas a 'Soy Ecoturista', y combinan lo mejor de la naturaleza, la cultura, el patrimonio, las tradiciones y la gastronomía en espacios naturales protegidos, con el valor añadido de que cada reserva contribuye a la conservación de estos espacios únicos, al apoyar a las comunidades locales y a las iniciativas de conservación.

En palabras de Amanda Guzmán, gerente de la Asociación Ecoturismo en España, "Los destinos certificados de 'Soy Ecoturista' son el lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza en estado puro y de forma respetuosa. Al reservar en la plataforma, no solo se vive una experiencia de auténtico ecoturismo, sino que también se contribuye a la conservación y protección de estos espacios naturales protegidos y al desarrollo sostenible de las comunidades locales".

Actualmente, cuatro son los espacios naturales protegidos que ofrecen escapadas que pueden reservarse desde la plataforma Soy Ecoturista: el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, el Geoparque Sobrarbe – Pirineos y la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

El Parque Natural de la Garrotxa (Girona, Cataluña) presenta una escapada única para los amantes del patrimonio y la naturaleza: un recorrido de tres días y dos noches para descubrir las ermitas románicas de la Garrotxa. Esta escapada invita a adentrarse en el corazón de este territorio, conocido por su abundante arquitectura románica. Desde el valle de Bianya hasta la sierra del Corb, los ecoturistas disfrutarán de una ruta guiada por caminos históricos que conectan antiguas ermitas situadas en montañas, valles y conos volcánicos, ofreciendo vistas espectaculares y un viaje a través de la rica historia de la comarca. El primer día se destina a la llegada y acomodación en Olot, para luego iniciar la aventura el segundo día con una visita al valle de Bianya, donde se enlazan cuatro ermitas y se sube hasta la sierra de Sant Miquel del Mont. El tercer día culmina con una caminata desde Olot hacia la sierra del Corb, explorando ermitas y el impresionante hayedo de la Fageda d’en Jordà.

Este itinerario no solo se centra en la riqueza cultural y arquitectónica de las ermitas románicas, sino también en la belleza natural de La Garrotxa. Durante las caminatas, los visitantes podrán disfrutar de paisajes diversos que incluyen bosques de robles y encinas, riachuelos alimentados por fuentes frescas, y la impresionante estampa de la zona volcánica. Los precios para la ruta guiada comienzan en 205 euros por persona, con opciones de alojamiento rural disponibles bajo consulta.

Por su parte, en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva, Andalucía), la propuesta es la escapada denominada Senderismo entre pueblos, de cuatro días y tres noches, donde la naturaleza y la gastronomía se fusionan en una experiencia inolvidable. Este paquete turístico ofrece una estancia en un encantador hotel rural con desayuno incluido, perfecto para relajarse. La aventura comienza con una tarde libre para explorar la Gruta de las Maravillas, seguida de dos días de senderismo guiado; uno a través de bosques centenarios de castaños, riberas y huertas, y el otro a través de las dehesas, hogar del cerdo 100% ibérico de bellota y un ecosistema que ha sido preservado durante siglos.

Durante las caminatas, los visitantes conocerán la flora y fauna del parque, disfrutarán de pícnics rurales y degustarán la exquisita gastronomía local y, en las tardes libres, quedará tiempo para explorar a su ritmo los encantadores pueblos de la zona. Este programa está diseñado para grupos pequeños de entre 6 y 10 personas, garantizando una experiencia personalizada y accesible para todos, incluyendo familias con niños. Con precios a partir de 372 euros por adulto, esta escapada ofrece una combinación perfecta de ecoturismo, cultura y relax en uno de los destinos más bellos de España.

En el Geoparque Sobrarbe – Pirineos, la escapada Los caminos del agua, de cinco días y cuatro noches, es ideal para quienes buscan una combinación de aventura, historia y paisajes impresionantes. El alojamiento está previsto en una acogedora casa rural en el Valle de la Fueva, y las actividades comienzan con una visita guiada a la villa medieval de Aínsa, uno de los pueblos más bonitos de España. El segundo día, los visitantes se adentrarán en los majestuosos ibones pirenaicos a través de una excursión en 4x4 y una caminata sencilla pero espectacular, terminando con un pícnic junto al lago y una visita a una quesería tradicional.

El tercer día, la actividad principal es un recorrido en kayak por aguas cristalinas, navegando entre montañas y disfrutando de la fauna y flora locales. Y el cuarto día se centra en la historia prehistórica de Guara, donde los participantes descubrirán abrigos rocosos con arte pictórico Paleolítico y Neolítico a través de una ruta de senderismo que atraviesa ríos y desfiladeros, y que también es hogar de grandes aves como buitres y halcones peregrinos. Disponible de mayo a septiembre, esta escapada tiene un precio a partir de 515 euros por persona en habitación doble, y ofrece una inmersión total en la naturaleza y cultura del Geoparque Sobrarbe-Pirineos, perfecta para familias y grupos pequeños de hasta siete personas.

Y, finalmente, en Urdaibai, la escapada navegando entre el mar y el bosque propone cuatro días y tres noches en los que se combina naturaleza y cultura. El primer día, los visitantes se alojarán en un encantador hotel rural y podrán explorar la Ekoetxea para descubrir la biodiversidad del territorio. El segundo día incluye un paseo en barco por la ría de Mundaka, seguido de una comida en el restaurante Madaixagane y una tarde libre para visitar Gernika o los pueblos pesqueros de Bermeo y Mundaka.

El tercer día comienza con un relajante baño de bosque guiado, seguido de una visita a la bodega de Txakoli Berroja para una degustación de vinos y pintxos. La tarde queda libre para disfrutar de las playas de Urdaibai. El cuarto y último día incluye una visita al Urdaibai Birding Center para aprender sobre las aves y sus migraciones, antes de finalizar la escapada con una cesta de productos gourmet. Con precios desde 475 euros por persona, esta experiencia es ideal para quienes desean sumergirse en la belleza natural y la rica gastronomía de Urdaibai.

Planificar una escapada ecoturista nunca ha sido tan sencillo, con una oferta variada para satisfacer los gustos y necesidades de todos los perfiles de ecoturistas, ya sea que viajen solos, en pareja, en familia o con amigos, pudiendo encontrar desde rutas de senderismo y observación de aves, hasta talleres de artesanía y degustaciones gastronómicas. Y, lo más importante es que cada escapada está diseñada para minimizar el impacto ambiental y maximizar los beneficios para las áreas protegidas y sus habitantes.