Gi BPO apuesta por la Inteligencia Artificial para reducir los accidentes laborales

La multinacional, dedicada a la externalización, ha implementado SILA, una herramienta de IA que permite la detección de proximidad para carretillas elevadoras y avisa a los conductores cuando hay peatones, objetos u otros vehículos demasiado cerca Hoy en día, el bienestar de los trabajadores ocupa un lugar central en todas las compañías que se encuentran en la búsqueda constante de las estrategias más efectivas para garantizar la seguridad de todos sus empleados. En este contexto, la Inteligencia Artificial está emergiendo como una herramienta muy poderosa que está transformando multitud de áreas dentro de las organizaciones, y la prevención de riesgos laborales no es una excepción.

En este contexto, Gi BPO, la firma de Gi Group Holding, especializada en ofrecer soluciones de outsourcing avanzado, aplicado a la actividad logística en sus clientes, ya sea en actividades para la automoción, industria química o farmacéutica, u otras empresas que apuestan por la seguridad de los trabajadores.

Gracias a SILA Detection System forklift trucks, que es una herramienta de IA que permite la detección de proximidad de las carretillas elevadoras, y avisa a los conductores cuando hay peatones, objetos u otros vehículos demasiado cerca, con el fin de evitar un accidente. Noelia Domínguez, Health & Safety Manager de Gi BPO afirma que "la seguridad de los empleados es un tema crucial en nuestra compañía. Integrar la Inteligencia Artificial en nuestras fábricas no solo revolucionará la industria automovilística, sino también la forma de proteger a los empleados. Gracias a estos sistemas de IA podemos identificar y prevenir riesgos que a largo plazo pueden convertirse en un problema".

Este sistema, implementado por Gi BPO en las instalaciones donde da servicio, adopta tecnología de aprendizaje profundo basado en el análisis neuronal, el cual permite enseñarle a la cámara reconocer personas, máquinas y objetos hasta 20 metros de distancia en tiempo real, consiguiendo con ello advertir a los conductores sobre posibles riegos de colisión, mejorando así la seguridad.

SILA permite instalar hasta 4 cámaras IA al mismo tiempo, lo que hace posible contar con 360º de visibilidad. Para que la eficiencia y seguridad de la empresa, así como la producción no se va negativamente afectada, la parametrización de cada cámara es independiente y ajustable a las necesidades o circunstancias de la zona de trabajo, es decir, la velocidad y distancia de reducción ante una detección puede ser diferente. El parámetro establecido como seguro en el área de alarma se activará por medio de una señal acústica y luminosa, las cuales permiten alertar tanto al conductor como al peatón.

La inversión para la implantación de este sistema es mínima, ya que se puede realizar a modo alquiler mensual, y los costes están más que justificados con la reducción de accidentes.

Francisco Jose Fernandez, Logistics & Industry Division Manager de Gi BPO reconoce que "aunque este sistema de Inteligencia Artificial no elimina el 100% de accidentes, sí los reduce de forma muy significativa. Además, permite tomar decisiones críticas sobre modificaciones o mejoras en las instalaciones, así como aquellas relacionadas con la formación que puede necesitar el conductor para llevar a cabo este tipo de funciones".