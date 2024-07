Más del 20% de los tratamientos recomendados por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) no cuentan con ninguna financiación . España ha retrocedido en los dos últimos años en la financiación de las terapias contra el cáncer recomendadas por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO). Así lo refleja la comparación de datos entre el último informe Oncoindex y datos del mismo informe de hace dos años. El retroceso global es de dos puntos (de 56 a 54) en unos tratamientos que, según la ESMO, son claves para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer.

Así, en la actualidad, más del 20% de los tratamientos recomendados no tienen ningún tipo de financiación pública (30 de 139) y solo 42 tienen financiación completa. Entre estas terapias, los tratamientos para la leucemia linfoblástica aguda son los que han experimentado un mayor retroceso, de más del 16%, en la financiación en los seis últimos meses, junto a los de cáncer de vejiga, que han sufrido un descenso del 12,51%.

Otro dato que ofrece el último informe de la Fundación Alivia incluye el número de terapias oncológicas financiadas con restricciones, que es de 67, lo que representa un 48% del total.

Para Asensio Rodríguez, director general de Fundación Alivia en España, los últimos datos del Oncoindex son preocupantes, ya que muestran "no ya un estancamiento sino una tendencia clara hacia el retroceso en la financiación de tratamientos necesarios para los pacientes oncológicos de este país".

"La evidencia está ahí y prueba que se trata de tratamientos eficaces que mejoran la calidad de vida y pueden, incluso, salvar a muchos enfermos pero el Gobierno no reacciona: no agiliza los trámites de autorización ni atiende a algunas de las recomendaciones de las sociedades científicas", añade el dirigente.

Las guías de práctica clínica de la ESMO son ampliamente utilizadas en las terapias frente al cáncer. Han demostrado ser efectivas en el tratamiento de diversos tipos de tumores, mejorando significativamente los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes al adaptar las recomendaciones a diferencias étnicas y geográficas específicas. En la web de la ESMO es posible acceder a estas recomendaciones clínicas, clasificadas por tipo de tumor.

Con el objetivo de poner fin a esta situación y que el Gobierno financie de forma completa los tratamientos recomendados por la ESMO, la Fundación Alivia lleva varios meses llevando a cabo una recogida de firmas abierta a todos los ciudadanos desde su web. En esta petición, Alivia solicita a los organismos responsables que "proporcionen pruebas de diagnóstico rápido y que todos los medicamentos en la lucha contra el cáncer recomendados por la ESMO estén disponibles en la Seguridad Social".

Para firmar la petición el enlace es https://alivia.es/petition/reclama-al-gobierno/

El Oncoindex es un indicador que se basa, en primer lugar, en los fármacos registrados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) durante los últimos 15 años. De entre estos medicamentos autorizados, Oncoindex muestra una lista de tratamientos de eficacia contrastada incluidos en las recomendaciones de la ESMO.