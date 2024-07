El fracaso del materialismo

Si habéis leído mi anterior artículo, sabréis que estoy empezando mis vacaciones, y, por lo tanto, he programado todo lo que en circunstancias normales no me daba tiempo a hacer, entre otras cosas, ponerme la vacuna del papiloma. No es que tuviera mucho interés en ponérmela, pero como salió en televisión que me la podía poner gratis, pues allá he ido yo a aprovechar la oferta magnifica del gobierno o de la Junta de Andalucía, no sé muy bien a quien corresponde esa competencia.