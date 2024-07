Airbus y Fagor impulsan su seguridad y eficiencia operativa con UDS Corporate de Virtual Cable

El sector industrial es uno de los más activos en la transformación digital del puesto de trabajo El sector industrial fue uno de los pioneros a la hora de emprender la transformación digital para mejorar su competitividad y eficiencia. Ahora, en un contexto donde la digitalización se ha convertido en un factor crucial para el desarrollo económico, las empresas del sector industrial despliegan tecnologías avanzadas para optimizar sus procesos y mantener su liderazgo en un mercado global.

La transformación digital del puesto de trabajo en el sector industrial no es solo una tendencia pasajera, es una evolución necesaria. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la innovación contribuye aproximadamente al 60% del crecimiento económico mundial. Esta cifra subraya la importancia de la adopción de nuevas tecnologías para el desarrollo y la sostenibilidad de las empresas.

Dos ejemplos notables de esta transformación digital en la industria son Airbus y Fagor. Ambas organizaciones han implementado soluciones innovadoras de Virtual Cable para maximizar los beneficios de virtualizar sus puestos de trabajo.

UDS Corporate, tecnología VDI flexible y segura para el sector industrial

Airbus Defence and Space, una de las principales empresas europeas en la industria aeroespacial, se enfrentaba a un desafío significativo en sus áreas de ingeniería. A pesar de contar con equipos informáticos corporativos, estaban dimensionados principalmente para tareas administrativas, lo que resultaba insuficiente para los ingenieros que trabajan en proyectos más complejos, como análisis numérico, software embarcado, sistemas de misión o ayudas de entrenamiento. La solución escogida debía garantizar el cumplimiento de las rigurosas normas de seguridad de la certificación de aeronavegabilidad, que incluye regulaciones de la OTAN, la Agencia Europea de Defensa, la Agencia Europea de Seguridad Aérea y la Organización de Aviación Civil Internacional.

Para abordar esta problemática, Airbus optó por huir del enfoque tradicional de instalación de software de ingeniería en los equipos físicos asignados a cada usuario. Decidieron construir una plataforma flexible, ágil y de bajo coste, implementando una solución de virtualización de escritorios Linux y Windows en modelo DaaS (escritorios como servicio) con UDS Corporate, la solución UDS Enterprise de Virtual Cable para empresas. "UDS Corporate ha demostrado ser una solución eficiente para proporcionar a los ingenieros de Airbus un entorno de trabajo flexible y seguro, que se adapta a las necesidades específicas de cada proyecto. Nos ha impresionado la dramática reducción de costes que hemos logrado", explica José Bernardo Alós, Computing & Comm. Development Responsible / Exp. Data Management de Airbus Defence and Space.

Por su parte, la relación entre Fagor y Virtual Cable comenzó tras la necesidad de desplegar una infraestructura confiable para digitalizar todo el proceso de montaje de electrodomésticos y equipamiento. "Buscamos una solución VDI que fuese fácil de mantener y además permitiese flexibilidad de intercambio de equipos en caso de roturas de pantallas, situación que es habitual en un entorno productivo", comenta Xabier Ormaetxea, técnico responsable de innovación en Fagor Industrial. "Elegimos UDS Corporate frente a otras soluciones por su flexibilidad, coste, velocidad de instalación y la seguridad de acceso desde cualquier dispositivo. Gracias a esta solución VDI podemos cambiar el monitor del puesto de montaje en menos de 5 minutos", continúa.

"En Virtual Cable comprendemos los desafíos únicos a los que se enfrenta el sector industrial en su camino hacia la digitalización", afirma Félix Casado, CEO de Virtual Cable. "Estamos muy orgullosos de colaborar con líderes industriales como Airbus y Fagor. Estos casos de uso demuestran cómo nuestras soluciones de digital workplace pueden transformar y mejorar significativamente los entornos de trabajo, contribuyendo a una mayor seguridad, eficiencia y reducción de costes".

La digitalización del sector industrial no solo mejora la competitividad y la eficiencia, sino que también es esencial para el crecimiento económico a nivel global. Las soluciones innovadoras de Virtual Cable, como UDS Enterprise, juegan un papel crucial en este proceso al permitir a las empresas adoptar tecnologías avanzadas que optimizan sus operaciones y garantizan la seguridad de sus datos. Con ejemplos destacados como los de Airbus y Fagor, Virtual Cable demuestra que la transformación digital del puesto de trabajo en la industria es tanto una realidad tangible como una necesidad estratégica para el futuro.