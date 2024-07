Crismachem obtiene la Certificación Great Place To Work

Se trata de un reconocimiento en el ámbito de la gestión de personas y estrategia de negocio más prestigioso en el ámbito nacional e internacional, que se otorga anualmente a los mejores empleadores del mundo La apuesta de la compañía por las personas, un ambiente de trabajo colaborativo y la confianza depositada en las personas, entre las cuestiones más valoradas por sus profesionales

El 100% de los empleados creen que la compañía es un Gran Lugar para Trabajar

Más del 35% de la plantilla son mujeres y esta proporción aumenta en el equipo directivo, donde representan el 66%.

Crismachem Sociedad Limitada, compañía, perteneciente al sector de la distribución química, ha conseguido la Certificación como un Gran Lugar para Trabajar, otorgado por la consultora Great Place To Work®, líder en la identificación y certificación de Excelentes Lugares para Trabajar.

Tras un diagnóstico del ambiente organizacional, que incluye un cuestionario global de los empleados, la compañía ha obtenido esta certificación que acredita que Crismachem es una organización con una cultura de alta confianza, capaz de atraer y retener talento.

En concreto, de los resultados de la encuesta se desvela la especial valoración que sus profesionales hacen de la acogida en la empresa, el excelente ambiente de compañerismo y la facilidad para poder ser uno mismo y desarrollarse en la compañía, entre otras cuestiones.

Entre las principales estrategias en materia de RR. HH. puestas en marcha por Crismachem destaca su labor para fomentar el sentimiento de equipo y pertenencia a la compañía y el fomento de la salud y bienestar de sus trabajadores a través de diversas iniciativas.

Para Marcelo Montoro, CEO de Crismachem "Esta certificación supone un impulso para continuar con nuestra apuesta para crear un entorno seguro y colaborativo para todos los trabajadores de Crismachem. Hoy nos sentimos orgullosos por este reconocimiento a nuestras políticas y medidas llevadas a cabo durante los últimos años en materia de RR. HH. y en especial en el campo de promoción de la salud y bienestar", explica el máximo responsable la compañía.

Great Place To Work® es la firma consultora que durante más de 30 años lleva trabajando con empresas de todo el mundo para identificar, crear y mantener culturas de alta confianza y alto rendimiento, ayudando a las organizaciones a convertirse en Mejores Lugares para Trabajar.

Sobre Crismachem

Crismachem es el distribuidor especialista en materias primas, productos y especialidades químicas.

Conectan a sus clientes y proveedores proporcionando el canal de distribución más efectivo, organizando las operaciones de ventas y marketing de manera profesional, implementando las estrategias de sus proveedores en el mercado local y añadiendo valor a sus representadas y productos propios a través de un asesoramiento técnico especializado de calidad que da origen a su lema "We know how".

Se esfuerzan por proporcionar un entorno de trabajo seguro donde las personas quieran trabajar y generan retornos para las partes interesadas, siempre con un enfoque integrado de gestión donde se prima no solo el beneficio económico, sino el social y ambiental. Están convencidos del potencial extraordinario que tiene la empresa para mejorar la sociedad de una manera duradera a través del propósito superior de cada compañía.

Es posible encontrar más información sobre Crismachem en www.crismachem.com