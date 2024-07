La carga mental de las madres en verano: ¿aumenta o desciende?

Según el Barómetro de la Soledad No Deseada en España 2024, elaborado por la ONCE y la Fundación AXA, el 20 % de los españoles sufre de soledad no deseada, y otro 30 % asegura haberla padecido en algún momento de su vida. Las cifras son preocupantes: el 13,5% de la población afirma sentir esta soledad de manera crónica, desde hace dos años o más. Los jóvenes son los más afectados por este problema. El aislamiento social produce que busquen alternativas en la compañía artificial.