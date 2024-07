El almacén inteligente de Alcampo inicia su andadura

Un almacén robotizado impulsado por la plataforma inteligente de Ocado. La compañía podrá preparar hasta 70.000 pedidos semanales gracias a más de 400 personas y hasta 1.000 robots El CFC (Customer Fulfillment Center), un almacén robotizado impulsado por la plataforma inteligente de Ocado, ha comenzado a dar los primeros pasos de una fase inicial que culminará en septiembre de este mismo año.

El CFC está destinado, en su totalidad, a la preparación de pedidos online que serán entregados en vehículos eléctricos o híbridos a clientes de la Comunidad de Madrid y parte de Castilla-La Mancha, estimando incrementar el alcance en próximas etapas que serán desarrolladas a partir de 2025.

El almacén ubicado en la madrileña localidad de San Fernando de Henares cuenta con la última tecnología robótica de Ocado, incluyendo Automated Frameload (AFL) y On-Grid Robotic Pick (OGRP), un brazo robótico que utiliza tecnologías como la visión por computador, siendo uno de los ejemplos de aprendizaje por refuerzo en robótica en entornos de producción.

La actividad de la planta generará más de 400 nuevos puestos de trabajo, incluidos los de preparación de pedidos, embalaje y entrega (gestionados por Salvesen Logística).

Con la incorporación de hasta 1.000 robots a pleno rendimiento, Alcampo podrá preparar hasta 70.000 pedidos a la semana que se entregarán entre las 7.00 y las 22.00 horas, garantizando una experiencia de compra alimentaria y no alimentaria completa, incluidos los productos frescos de mercado, uno de los buques insignia de la empresa.

El nuevo almacén, de 27.500 metros cuadrados y con 36 muelles de carga y descarga, ha sido construido por la empresa Prologis.

Para Antonio Valverde, director de Proximidad Digital de Alcampo: "El CFC (Customer Fulfillment Center), es el broche de oro de un proyecto ambicioso que nos permitirá ser líderes del comercio alimentario phygital en España y hacer realidad día a día nuestra promesa al cliente para que compre y reciba su compra como, cuando y donde quiera".

Según Gregor Ulitzka, Presidente de Ocado Solutions para Europa: "Nuestra colaboración con Alcampo ya está generando un cambio significativo en la calidad del servicio online para los clientes. Esperamos que estos beneficios lleguen a más clientes con este almacén automatizado, el primero de su tipo en España".

Con el inicio del funcionamiento de este almacén, el hito más importante, se completa el proyecto de proximidad digital iniciado en 2021 junto a OCADO Solutions, en el que Alcampo ha invertido 19,4 millones de euros. Este proyecto conllevaba un plan de desarrollo, que contemplaba tres grandes proyectos: la renovación de la web de compra online www.alcampo.es y la incorporación de APP, la implementación del procedimiento IFS1 en los hipermercados y supermercados que preparan pedidos de venta on line y el desarrollo de este almacén inteligente.

Alcampo reúne los formatos de hipermercados y supermercados. En la actualidad cuenta con una plantilla de casi 24.000 personas y opera con 529 centros, siendo 80 hipermercados y 449 supermercados (126 franquiciados) así como 52 gasolineras y servicio de comercio on line. La compañía cuenta con el sello Top Employer, que reconoce la política de Recursos Humanos de la compañía, así como su entorno de trabajo y promoción del bienestar.