Sproutworld propone desconectar en vacaciones con mandalas y lápices plantables

La nueva edición "Kitchen" de Sproutworld promete convertir el tiempo de relajación en una experiencia aún más gratificante. Tras haber coloreado los intrincados diseños de los mandalas, simplemente plantar los restos de los lápices y esperar la magia de la naturaleza. Esta edición especial permite cultivar una variedad de vegetales comestibles, como pepinos, melones, rúcula y berenjenas.

Un nuevo enfoque para la relajación

La práctica de pintar mandalas ha ganado popularidad en los últimos años como una forma de meditación y alivio del estrés. La repetición de patrones simétricos y el uso de colores vibrantes pueden ayudar a calmar la mente y fomentar un estado de relajación profunda. Sproutworld ha tomado esta actividad y la ha elevado a un nuevo nivel al incorporar la posibilidad de plantar los lápices después de usarlos.

La edición "Kitchen": cultivar lo que se colorea

La edición "Kitchen" de Sproutworld no solo ofrece lápices de colores de alta calidad, fabricados de manera ecológica, también permite a los usuarios cultivar sus propios alimentos. Cada lápiz contiene semillas de vegetales comestibles, cuidadosamente seleccionadas para crecer en una variedad de entornos. Entre las opciones disponibles se encuentran:

Pepino: Fresco y crujiente, perfecto para ensaladas de verano.

Melón: Dulce y jugoso, ideal para postres saludables.

Rúcula: Un toque picante para tus platos, llena de nutrientes.

Berenjena: Versátil y deliciosa, excelente para una variedad de recetas. El proceso es simple y gratificante. Después de disfrutar del acto meditativo de colorear los mandalas, los usuarios pueden plantar los lápices cuando se hayan acortado lo suficiente. El extremo de cada lápiz contiene una cápsula biodegradable con semillas. Al plantarlo en tierra y regarlo adecuadamente, las semillas comenzarán a germinar en unas pocas semanas.

Beneficios de pintar mandalas

Pintar mandalas es más que una actividad creativa; es una herramienta poderosa para la salud mental. Los beneficios incluyen:

Reducción del estrés: La concentración en los patrones repetitivos ayuda a disminuir la ansiedad y el estrés.

Mejora de la atención y la concentración: El acto de colorear requiere atención al detalle, lo que puede mejorar la concentración.

Promoción del bienestar emocional: Los colores y las formas pueden tener un efecto positivo en el estado de ánimo.

Fomento de la creatividad: La libertad de elegir colores y diseños estimula la creatividad. Sproutworld ha sido pionera en la creación de productos sostenibles que promueven un estilo de vida ecoamigable. Los lápices plantables son un ejemplo perfecto de cómo pequeños cambios pueden tener un gran impacto. Al plantar los lápices, los usuarios no solo están contribuyendo a la reducción de residuos, sino que también están cultivando su propio alimento, cerrando el ciclo de sostenibilidad.

Devolver a la tierra lo que ha prestado

Esta innovadora propuesta no solo ofrece una actividad relajante para desconectar y liberar la mente, sino que también fomenta la autosuficiencia y el respeto por el medio ambiente. Al devolver a la tierra lo que ha prestado para la tranquilidad, se cierra un ciclo de sostenibilidad y gratitud. La conexión entre el acto de colorear y el cultivo de plantas subraya la interdependencia entre el ser humano y la naturaleza.

