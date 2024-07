San Sebastián acogerá el 18 de octubre la I Jornada Iberoamericana SOCFIC de Atención Farmacéutica en Síntomas Menores

Reunirá a representantes de sociedades científicas, colegios profesionales, universidades y asociaciones de pacientes de Portugal, Francia, Reino Unido, Guatemala, Brasil y España. El evento constituirá un hito para la actualización de la Atención Farmacéutica en síntomas menores desde la farmacia comunitaria y permitirá compartir experiencias en esta área San Sebastián acogerá el próximo 18 de octubre la I Jornada Iberoamericana SOCFIC de Atención Farmacéutica en Síntomas Menores. Organizada por la Sociedad Científico Profesional de Farmacia Iberoamericana Comunitaria (SOCFIC) y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG). Se desarrollará en el Aquarium donostiarra como parte de las actividades del 125 aniversario del COFG y coinciiendo con el 25 aniversario del Primer Congreso Nacional de Atención Farmacéutica celebrado en la capital guipuzcoana.

La Atención Farmacéutica en síntomas menores es el servicio profesional que brindan los farmacéuticos a pacientes para el manejo de afecciones de salud que no son graves. Esta asistencia incluye: entrevista con el paciente, evaluación de los síntomas y las incidencias si las hubiese, actuación y/o intervención del farmacéutico mediante medicamentos que no requieren prescripción médica o medidas no farmacológicas y, por último, seguimiento de la evolución del paciente para asegurar la efectividad del tratamiento y la ausencia de efectos adversos.

El presidente del COFG, Miguel Ángel Gastelurrutia subraya que la jornada del próximo 18 de octubre, a la que se puede asistir de manera presencial u online, permitirá a los asistentes actualizarse en el abordaje de los síntomas menores en la farmacia y conocer su realidad en diferentes países. Asimismo, se presentarán experiencias de implantación de servicios y la resolución de casos clínicos relacionados con problemas de salud comunes en la farmacia comunitaria (se adjunta programa).

Tal y como subraya Jesús Carlos Gómez Martínez, farmacéutico comunitario de Barcelona y presidente de SOCFIC, la situación actual de la atención en síntomas menores "es muy dispar en función de cada localidad, de cada farmacia, de cada farmacéutico y, sobre todo, la diferencia se acrecienta si nos referimos a diferentes países. Queda mucho camino por recorrer, pero estamos en un buen momento y tenemos mucha fortaleza y experiencia en la farmacia comunitaria para asumir este reto", subraya.

Además de intercambiar conocimientos en el manejo de síntomas menores, la jornada contribuirá a la creación de protocolos comunes y consensuados de actuación, esenciales para mejorar la resolución de problemas de salud en la farmacia comunitaria. "Estoy convencido de que la jornada y el debate que genere van a contribuir a potenciar la atención farmacéutica en síntomas menores, porque ya estamos trabajando en protocolos comunes y tenemos un plan de acción para ponerlo en práctica", subraya el presidente de SOCFIC.

En su opinión, en un contexto de envejecimiento poblacional, crecimiento de enfermedades crónicas y un sistema sanitario saturado, es esencial potenciar el rol asistencial de la farmacia. "Si no potenciamos el rol asistencial del farmacéutico comunitario, la población será la primera perjudicada, y cuanto más vulnerable sea, peor. La intervención del farmacéutico es determinante en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y la resolución de problemas de salud menores o limitados", explica Gómez.

La jornada está patrocinada por Distribuidora Farmacéutica de Gipuzkoa (DFG) y cuenta con la colaboración de: Almirall, Bausch + Lomb, Bayer, Boehringer Ingelheim, Cinfa, Deiters, Kern Pharma, NPRO, Olistic, Pranarom, Principuim Bios Line, Reig Jofre y Zambon.

Programa: 18 de octubre: I Jornada Iberoamericana SOCFIC de AF en síntomas menores

9:30 - Inauguración

10:00 - Experiencias del servicio de atención farmacéutica en síntomas menores

Modera: Estibalitz Goienetxea, directora técnica del COF Gipuzkoa.

- Larraitz Alzate, formadora colegial del COF Gipuzkoa.

- Claudia Treserra, farmacéutica comunitaria. Igualada (Barcelona).

10:30 - AF en síntomas Menores en Iberoamérica: Estado de situación

Modera: Elsa Lopez. Univ. Miguel Hernández de Elche. Pdta comité científico SOCFIC.

- María Fernández, farmacéutica comunitaria en Granada, GIAF-UGR.

11:00 - Pausa Café

11:30 - Casos clínicos en síntomas menores

Modera: Izaro Oiarbide, farmacéutica comunitaria en Gipuzkoa.

13:45 - Comida

15:00 - SPFA de síntomas menores: ¿Cómo pasar de la indicación farmacéutica a una prescripción farmacéutica?

Modera: Miguel Ángel Gastelurrutia, presidente del COF Gipuzkoa.

- Victoria García-Cárdenas, GIAF-UGR, Situación en Australia.

- Emma L. Graham, Investigadora GIAF-UGR & RGU en Aberdeen, Escocia. Situación en Reino Unido.

- Katixa Dussaubat, farmacéutica comunitaria en Behobia. Situación en Francia.

15:45 - Experiencias Iberoamericanas en síntomas menores

Modera: Carlos Mauricio Barbosa, Universidad de Oporto. Vicepresidente SOCFIC.

- Josélia Frade, farmacéutica y asesora de la presidencia del CFF Brasil.

- Anne Liere, presidenta OFIL y vocal de SOCFIC en Guatemala.

- Jaime Acosta, farmacéutico comunitario en Madrid. Miembro de la sección de Farmacia Comunitaria - FIP.

- Ema Paulino, presidenta de la ANF de Portugal.

17:00 - Implantación de un servicio de AF en síntomas menores

Modera: Jesús C. Gómez, farmacéutico comunitario en Barcelona. Presidente SOCFIC.

- Óscar Esteban, médico de Atención Primaria (Zaragoza). Coordinador "GT fármacos SemFYC".

- Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes.

- Representante del Gobierno Vasco.

- Fernando Martínez, GIAF-UGR, Vicepresidente de SOCFIC.

18:00 – Clausura. Asamblea SOCFIC.