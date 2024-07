Polaris Renewable Energy anuncia los detalles de la convocatoria de inversores del segundo trimestre

Se llevará a cabo una conferencia par informar sobre los resultados de la compañía Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) («Polaris» o la «Compañía») se complace en anunciar que celebrará su conferencia telefónica y webcast para informar de sus resultados del segundo trimestre de 2024 el jueves 1 de agosto de 2024 a las 10:00 am EST.

Para escuchar la llamada, marque el número gratuito 888-506-0062 o el número gratuito internacional 973-528-00-11, código de entrada 100892.

O la url: https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2773/50363 La grabación digital de la conferencia estará disponible dos horas después de su finalización.

Información de la llamada de repetición:

Toronto: 1 877-481-4010, Contraseña: 50363

Internacional: 1 919-882-2331, Contraseña: 50363

Fecha de caducidad: August 15, 2024

Sobre Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. es una empresa canadiense que cotiza en bolsa y se dedica al desarrollo, construcción, adquisición y explotación de proyectos de energías renovables en América Latina.

La empresa opera en 5 países latinoamericanos e incluye una central geotérmica (~82 MW), 4 centrales hidroeléctricas de pasada (~39 MW) y 3 proyectos solares (fotovoltaicos) en funcionamiento (~35 MW).

Declaraciones cautelares

Este comunicado de prensa contiene determinada «información de carácter prospectivo» que puede incluir, entre otras, afirmaciones relativas a acontecimientos o resultados futuros, así como a las expectativas de la dirección con respecto a la capacidad de la empresa para seguir repartiendo dividendos en el futuro. A menudo, pero no siempre, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como «planea», «espera», «se espera», «presupuesto», «programado», «estima», «pronostica», «predice», «pretende», «objetivos», «pretende», «anticipa» o «cree», o variaciones (incluidas variaciones negativas) de tales palabras y frases, o pueden identificarse por declaraciones en el sentido de que ciertas acciones «pueden», «podrían», «deberían», «harían», «podrían» o «se llevarán a cabo», ocurrirán o se lograrán.