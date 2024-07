5 claves para que las empresas garanticen la desconexión laboral de sus empleados en las vacaciones de verano, según Gi Group Holding

Según la legislación vigente, es obligatorio el descanso fuera del horario laboral y especialmente durante los períodos de vacaciones. Implementar políticas claras de desconexión, contar con una planificación adecuada o implementar una cultura empresarial de desconexión son algunas de las claves que pueden realizar las empresas para fomentar el descanso de sus empleados La llegada de la época estival es sinónimo de vacaciones para muchos empleados. Se trata de uno de los momentos más esperados tras meses de intenso trabajo, sin embargo, desconectar laboralmente no es una tarea sencilla para algunos. Por ello, cada vez más empresas se plantean imponer medidas activas para garantizar que sus profesionales logren descansar en los meses estivales, ya que no solo se trata de una obligación, sino de un derecho.

En este sentido, la legislación vigente impone como obligatorio el descanso fuera del horario laboral, y especialmente durante el periodo de vacaciones, como recoge, tanto el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, al indicar que se tiene "derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales", como el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que se refiere en los mismos términos.

Jorge Sierra, Corporate Compensation & Benefits Manager de Gi Group Holding afirma que "con esta normativa no solo se exige la aplicación efectiva de dicha desconexión, sino que se invita a las empresas a elaborar una política interna, con medidas, que favorezca la conciliación familiar y el respeto al descanso, fomentando, en todo momento, la educación en el uso de la tecnología".

En este contexto, Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de RR.HH., ha elaborado un listado con 5 claves para que las empresas puedan garantizar el descanso y la desconexión de sus trabajadores en sus vacaciones de verano:

Implementar políticas claras de desconexión. Formalizar la desconexión laboral en políticas escritas, detallando las expectativas de la empresa durante las vacaciones o períodos de descanso, e informar detalladamente a todos los empleados de ellas. Además, es importante establecer límites de contacto y especificar a la plantilla que no tienen que estar pendientes del teléfono de empresa o del email.

Contar con una planificación adecuada. Es importante planificar con anticipación las ausencias de los empleados para redistribuir las tareas y asegurar que todo el trabajo quede cubierto. Para ello, se pueden designar a otros empleados responsabilidades temporales de aquellos compañeros que estén de vacaciones.

Promover programas de desconexión digital. Más allá de las iniciativas puntuales que las empresas pueden llevar a cabo en las vacaciones de verano, estas pueden promover programas integrales que doten a los empleados de recomendaciones y consejos para gestionar mejor su desconexión fuera del horario laboral durante todo el año, así como facilitarles claves para hacer frente al estrés y la fatiga mental.

Fomentar el uso de la tecnología que favorece la desconexión. Más allá de las políticas internas, existen multitud de herramientas que pueden facilitar desconectar en vacaciones, como bloqueadores de páginas web, activar respuestas automáticas en los emails o desviar las llamadas del trabajo directamente al buzón de voz.

Implantar una cultura empresarial de desconexión. Fomentar un entorno donde se respete y valore la desconexión laboral es fundamental en las empresas. Realizar talleres o sesiones informativas sobre los beneficios del descanso y cómola desconexión puede mejorar la salud mental y la productividad, ayudará a los trabajadores a entender mejor la importancia de desconectar en vacaciones. Así, Sierra apunta que "es importante destacar que esto tiene un impacto sumamente positivo en nuestra salud y productividad, tanto en nuestras vidas como en el trabajo, por este motivo en nuestro caso llevamos a cabo diversas iniciativas como ofrecer beneficios de empresa que se dirijan a su disfrute fuera del horario de trabajo, así como permitir que los mismos se puedan disfrutar con la familia y amigos (cuota de Netflix, pago mensual de 30 € para consumir en restaurantes…) o dar dos días libres y una entrada de cine por tu cumpleaños, pues con ello confiamos en apuntalar todavía más nuestra firme apuesta por asegurar la desconexión y el descanso de todos los empleados de nuestra compañía".