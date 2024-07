Motores ideales de bicicletas eléctricas, cómo saber cuál elegir para la ebike

El motor es una de las piezas clave de toda bicicleta eléctrica, por lo que es fundamental elegir el motor más adecuado acorde con las características y uso que se le dé a la bicicleta.

Motores eléctricos delanteros, centrales y traseros Antes de pasar a hablar de motores concretos, es interesante conocer los tres tipos de motores básicos que se pueden encontrar en las bicicletas eléctricas:

Motor eléctrico delantero. Más fácil de montar y permite repartir mejor el peso cuando la batería está acoplada al transportín. Este tipo de motor se suele montar en bicicletas de bajo coste o en bicicletas eléctricas plegables, que monten ruedas pequeñas de menos de 16″.

Motor eléctrico trasero. El motor está integrado en el buje de la rueda trasera y presenta claras ventajas frente al motor delantero: transmisión directa de la potencia a la rueda trasera, sin necesidad de cadena; mejor agarre y maniobrabilidad y suele ser más silencioso.

Motor eléctrico central. Permiten un mayor equilibrio y distribución de la potencia del motor, además de tener un mantenimiento bastante sencillo. El motor se sitúa en el eje de pedaleo, integrado en el cuadro. Son los que presentan las mejores prestaciones técnicas y se suelen utilizar en las bicis eléctricas de montaña.

Por supuesto, esto no es una ciencia exacta y cada fabricante monta unos motores eléctricos con determinadas características que, en función del modelo de ebike, pueden dar un mayor o menor rendimiento.

¿Cuáles son los puntos clave de los mejores motores de bicicleta eléctrica? A la hora de comparar los diferentes modelos de motor de ebike, se deben tener en cuenta una serie de características clave, basadas sobre todo en las sensaciones transmitidas por el motor y la experiencia de uso. Estas características son las siguientes:

Potencia / asistencia. La potencia del motor es clave para la asistencia al pedaleo. Por supuesto, en función del uso que se dé a la bicicleta eléctrica, se necesitara una mayor o menor potencia de motor. No es lo mismo un uso intensivo de montaña que un paseo por ciudad y, por consiguiente, el requisito de potencia será muy diferente.

Peso y consumo. Un motor ligero y bien equilibrado ofrecerá menor resistencia y normalmente se traducirá un menor consumo eléctrico, aunque hay otros factores que también afectan a la autonomía de cada motor eléctrico.

Personalización. Hoy en día, prácticamente todos los motores eléctricos de ebikes ofrecen conectividad bluetooth con el teléfono móvil del usuario. Esto permite personalizar y adaptar el funcionamiento del motor de acuerdo a las preferencias del usuario. Así se podrá hacer la bici eléctrica mucho más personal.

Sensaciones. Finalmente, las sensaciones que la bicicleta eléctrica transmite serán el aspecto más importante a la hora de decantarse por una o por otra. Y el motor eléctrico es una pieza fundamental en dichas sensaciones, como no puede ser de otro modo.

Guía para elegir los motores ideales para bicicleta eléctrica ¿Qué tipo de bicicleta eléctrica se necesita? Dependiendo del uso que se le quiera dar a la bicicleta, las ebikes llevarán equipadas diferentes tipos de motores.

Motores para Bicicletas eléctricas de montaña: Las bicis eléctricas de montaña requieren motores muy potentes, que den una respuesta rápida y garanticen un buen par de potencia incluso a bajas frecuencias de pedaleo. Grandes cuestas, terrenos irregulares, cambios súbitos de pendiente… la MTB eléctrica requiere un motor ágil y capaz de dar la potencia que se necesita de manera eficaz. Se habla de motores de hasta 85Nm de torque.

Ebikes de ciudad: Las rutas por ciudad (paseo, ir al trabajo o similares) suelen ser mucho menos exigentes que las de montaña (alrededor de 40Nm de torque habitualmente). La aceleración es más suave y asistida, facilitando también una conducción más tranquila.

Bicis eléctricas de carretera: Se podría decir que la exigencia en este caso se sitúa en un punto intermedio de las dos anteriores. Las rutas de asfalto por carretera exigen del motor eléctrico una mayor aceleración que la que proporcionan los motores de bicis eléctricas de ciudad (en torno a 50Nm), pero sin llegar a las condiciones extremas de las MTB eléctricas.

¿Cómo elegir la potencia del motor eléctrico de la ebike? Potencia del motor: A la hora de elegir un motor de bicicleta eléctrica, lo más lógico es pensar que mayor potencia es sinónimo de mayor rendimiento, ¿verdad? Sin embargo, conviene tener en cuenta varias aclaraciones al respecto. En primer lugar, las bicicletas eléctricas homologadas deben contar con pedaleo asistido por un motor eléctrico, no superar 250 W de potencia nominal continua máxima y deben prestar asistencia al pedaleo únicamente hasta los 25 km/h como límite máximo.

Teniendo esto en cuenta, lo habitual es recomendar comprar bicicletas eléctricas con motores en torno a los 250 W de potencia, que además suelen ser las más extendidas (exceptuando bicis low-cost, de origen chino o de “dudosa calidad").

Par máximo: En segundo lugar, también hay que tener en cuenta el par máximo del motor de la bici eléctrica. Cuanto mayor sea el par motor, más rápida será la aceleración de la ebike. Aquí no hay una limitación legal, pero nuevamente se deberá elegir uno u otro motor en función del uso que se vaya a hacer a la bicicleta eléctrica. Los mejores motores de bicicletas eléctricas del mercado suelen ofrecer un par motor entre 50 y 120Nm, en función de su categoría (cargo, road, trekking, mtb, etc.).

Pedaleo asistido: Finalmente, también hay que considerar cómo afecta el sensor de pedaleo asistido al rendimiento de la bici eléctrica. De esto dependerán en gran medida las sensaciones que transmitirá su uso y conviene tenerlo en cuenta, como siempre, en función del tipo de bicicleta que se busque. Existen dos tipos de sensores a groso modo:

Sensor de movimiento:

Solo proporciona asistencia cuando giran las bielas, por lo que no ofrece una respuesta del motor eléctrico inmediata. Suele ser más económico y se monta habitualmente en bicicletas eléctricas de bajo coste.

Sensor de esfuerzo:

Mide la cantidad de fuerza que el usuario ejerce en los pedales, dando una asistencia directa y simultánea. Es el más utilizado en los motores de bicicletas eléctricas centrales y ofrece una conducción más cómoda e intuitiva que el sensor de movimiento. Además, este sensor tendrá en cuenta la mayor o menor fuerza que imprimamos al pedaleo, ajustando su asistencia exactamente a la que se necesitará en cada momento. Por no hablar de su eficiencia, pues suele duplicar la autonomía frente a las bicicletas eléctricas que montan el sensor de movimiento (también conocido como sensor de cadencia).

Fabricantes de los motores ideales de bicicletas eléctricas Además, habría que tener en cuenta el fabricante del motor:

Bosch

Yamaha

Shimano

Brose

Bafang

Cualquiera de ellos ofrece buenos motores de bicicletas eléctricas, con una relación calidad precio ajustada a sus prestaciones. Como consejo general, los motores Yamaha, Shimano, y especialmente Bosch, suelen ofrecer los rendimientos más equilibrados y las mejores prestaciones a nivel de asistencia al pedaleo, eficiencia y duración de la batería, etc.

Consejo final: dejarse asesorar por profesionales No se debe dejar guiar únicamente por el precio, ni por las opiniones que se puedan encontrar en Internet sobre tal o cual motor. El rendimiento de motores ideales de bicicletas eléctricas solo puede comprobarse mediante la experiencia directa y por ese motivo el mejor consejo es que si se está pensando en comprar una ebike, pedir consejo a un profesional para asegurar de tomar la decisión correcta.