Newtral define un nuevo estilo de vida saludable para el trabajo desde casa

Quienes buscan opciones cómodas y económicas para su oficina en casa encontrarán una solución ideal en las sillas ergonómicas de Newtral. Diseñadas para aliviar la tensión de estar sentado durante períodos prolongados y apoyar un equilibrio entre la vida laboral y personal, las sillas Newtral ofrecen la combinación perfecta de comodidad y asequibilidad. Para aquellos cansados de mantener una postura recta durante horas y que buscan dar un descanso a su espalda mientras mantienen la productividad, Newtral ofrece sillas ejemplares adaptadas al entorno de trabajo desde casa.

Video: https://youtu.be/TYCC3cU9urQ?list=TLGGkctCJhsqpR8xMDA3MjAyNA

Newtral es conocida en el mercado por sus productos de calidad enriquecidos con diversas características. En realidad, existe una diferencia entre las sillas de oficina ordinarias y las sillas ergonómicas. Teniendo esto en cuenta, es necesario hacer una elección acertada sobre el producto deseado.

En última instancia, esto implica que no es necesario añadir cojines adicionales para sentir comodidad; las sillas ergonómicas pueden ajustarse adecuadamente para apoyar la zona lumbar. Lo que es aún más interesante de saber sobre Newtral es que tiene las mejores sillas portátiles. "Así es, lo has leído bien. Ahora puedes llevar tu silla de un lugar a otro, y no solo eso, sino que también puedes tener una oficina portátil en una sola silla".

La Silla de Oficina Portátil de Newtral ha facilitado mucho más a las personas mantener y promover una vida saludable de trabajo desde casa. Ha permitido que no tengas que estar pegado a la mesa de trabajo y silla en un solo lugar durante períodos prolongados. "Puedes llevarla contigo a cualquier parte y continuar con tu trabajo".

Lo que convierte en una oficina portátil es la pequeña mesa desmontable que se puede acoplar o desacoplar de la silla según sea necesario. La mesa se utiliza para colocar el portátil y materiales relacionados en su superficie, mientras que, cuando no se necesite, se puede retirar del conjunto. Esta mesa la hace más preferible y la elección número uno de los compradores para mejorar la flexibilidad en su espacio de trabajo.

Newtral no solo es apreciada por la especialidad de sus productos, sino que también fue la primera marca en el mundo en ofrecer un mecanismo patentado de soporte lumbar automático tanto frontal como trasero. La protección legal otorgada por el gobierno para el diseño de estas sillas innovadoras la convierte en una fuente más confiable.

