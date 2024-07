La nutricosmética de 180 The Concept según el destino vacacional

Sea cual sea el destino de verano que se escoja y el objetivo que se tenga en él: relajarse, broncearse o irse de aventura, existe el plan nutricosmético que hará que se saque el máximo beneficio a las vacaciones y se mantenga Sin duda las vacaciones de verano invitan a la desconexión, la tranquilidad y el descanso. Sin embargo, dependiendo de cuál sea el destino, también se tratan de un momento de cambios para el organismo, tanto si se habla de alimentación, ya que se suele comer peor y hacer un mayor abuso de bebidas alcohólicas, como si se habla del estilo de vida, al estar menos activos o más inquietos.

Todo ello puede traducirse en un peor descanso, mayor inflamación, una piel más opaca o un ánimo cambiante. Como remedio y para que todos estos factores no estropeen el viaje tan ansiado ni la vuelta a la realidad, desde la firma nutricosmética 180 The Concept proponen una serie de suplementos nutricosméticos que caben en la maleta y ayudarán a conseguir el objetivo esencial de las vacaciones: volver mejor que como uno se ha ido y mantener los beneficios conseguidos.

Playa: conseguir y mantener el bronceado soñado mientras se cuida la piel Si el destino es una zona costera con playa y se quiere aprovechar para broncear la piel, nada mejor que hacerlo a través de activos y nutrientes que, además, la cuiden y protejan.

Para ello, el Plan Solar de la firma 180 The Concept está creado a partir de ingredientes y activos que mejoran las defensas y aumentan la tasa de melanina en la piel, contribuyendo a mejorar la salud de esta y protegiéndola frente a los rayos ultravioletas pero, a la vez, promoviendo el bronceado. Todo ello además ayudará a que cuando se vuelva del destino se pueda mantener el moreno conseguido durante más tiempo.

Entre los ingredientes que incluye para conseguir estos resultados, este plan cuenta con un alto contenido en Betacaroteno, vitamina D y varias vitaminas del grupo B, todas ellas capaces de reforzar los tejidos de la apidermis para antes de la exposición solar. También integra PureWay- C®️, forma patentada y probada de Vitamina C y Ovoderm®️, una fuente directa de colágeno. Sumado a ello, y para motivar la regeneración de los tejidos, también cuenta con aminoácidoscomo L-Argininae.

"Di hola al descanso reparador y la calma" ¿Un destino de descanso y desconexión como puede ser un spa o un retiro en plena naturaleza? Entonces se puede complementar con un suplemento nutricosmético que consiga relajar al máximo para que se renueve la energía y se mantenga durante todo el año.

En este caso la firma 180 The Concept cuenta con su Plan Descanso, tres fórmulas nutricosméticas que unen principios activos tan potentes como el Citrato de Magnesio, con una fuerte acción relajante, el L-Triptófano, que ayuda a aumentar la sensación de bienestar general y una alta dosis de vitaminas B como la B1, B3, B6, B9 que trabajan en sinergia con el magnesio y el zinc para regular la síntesis de melatonina y estimular la producción de la serotonina.

Otros de los puntos a destacar de este plan es su acción antienvejecimiento al incluir entre sus activos ácido hialurónico, colágeno, vitamina C y vitamina E que aumentan la elasticidad e hidratación de la piel y la protegen ante los radicales libres.

Frenar las manchas causadas por el estrés urbano Si se es todo un urbanita y el plan es recorrer una nueva ciudad, lo ideal es el Plan Manchas de 180 The Concept. Y es que, la contaminación propia de los núcleos urbanos, la exposición solar, los factores cosméticos y medioambientales pueden tener como consecuencia que la piel comience a mostrar manchas y discromías.

¿Cómo actúa este plan? Estimula la correcta producción de la melanina ayudando a equilibrar la pigmentación y protección de la piel. Asimismo, protege de la oxidación y mejora la oxigenación de los tejidos, lo que se ve reflejado en un tono de piel homogéneo y en una reducción de la apariencia de las manchas y arrugas producidas por procesos como la glicación.

Todo ello lo logra a partir de activos como el Betacaroteno, una provitamina A que estimula una correcta producción de melanina, también al Ácido Alfa Lipoico, un potente antioxidante que genera un ataque total a los radicales libres o a la coenzima NADH, cuya función principal es la producción de energía de todas las células, incluidos los melanocitos, que cuando están equilibrados evitan la producción de manchas en la piel. Además de ellos, otros ingredientes que también están incluidos en este plan son el calcio, el Magnesio, el potasio y el zinc, con una acción reparadora e hidratante, el cobre, indispensable en la formación de melanina y el yoduro potásico, molibdato y selenito sódicos capaces de proteger a las células del daño oxidativo.

Renovar el cuerpo y bienestar general también después de la escapada Las fórmulas naturales que conforman el Plan Detox de 180 The Concept logran detoxificar el cuerpo al completo, eliminar las impurezas que hacen que la piel esté apagada y desprotegida y, a la vez, aumentan la vitalidad y evita los ataques de hambre.

Todo ello, lo convierten en un aliado esencial para que las escapadas de verano se conviertan en un momento para oxigenarse y reponer fuerzas y mantener la silueta en plena forma.

¿Cómo actúa en el organismo? A través de una importante cantidad de aceite de pescado con alto contenido en AGE omega 3 neutraliza los efectos producidos por la acumulación de toxinas en el organismo y estabiliza los niveles de azúcar en sangre, favoreciendo el control del apetito y los ataques repentinos de hambre. A su vez, fortalece el sistema inmunológico gracias a su contenido en vitamina E y prebióticos. Asimismo, incluye L-Glutamina, Vitamina A y zinc que interactúan con los beneficios del té verde para una reparación integral de los tejidosy una acción antioxidante. Importante también su aporte en megaflora 9 Evo,un probiótico de amplio espectro que incluye en un único ingrediente nueve cepas probióticas, las cuales mantienen el equilibrio de la flora o microbiota intestinal