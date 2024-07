Aumentan las renuncias de herencias en España: una de cada seis fue rechazada en 2023

En 2023, el número de españoles que decidieron renunciar a sus herencias alcanzó un récord histórico, con 56.108 personas optando por no aceptar su legado, según los datos ofrecidos por CENTURY 21 España. Esta cifra, la más alta registrada desde que el Consejo General del Notariado comenzó a recopilar datos en 2012, representa un aumento del 1,1% en comparación con años anteriores. Este fenómeno ha puesto de manifiesto una crisis hereditaria en el país, donde una de cada seis herencias es rechazada Herencias y deudas: una combinación desafortunada

La principal razón detrás de este aumento en las renuncias es la carga de deudas asociadas a las herencias. Muchas personas prefieren evitar asumir responsabilidades financieras no deseadas, que pueden incluir hipotecas pendientes, deudas personales del fallecido y otros compromisos económicos que superan el valor de los bienes heredados. Esto ha llevado a muchos herederos potenciales a declinar sus derechos sucesorios para no enfrentar problemas financieros adicionales.

Recibir una herencia inmobiliaria no es simplemente convertirse en propietario de una vivienda. Este proceso implica una serie de complejidades emocionales y desafíos que pueden ser abrumadores. Para ayudar a quienes se enfrentan a esta situación, CENTURY 21 España, una de las empresas de referencia de intermediación inmobiliaria nacional e internacional, ofrece algunos de los tips más importantes a tener en cuenta a la hora de saber cómo gestionar una herencia inmobiliaria de la manera más efectiva:

Recopilación de documentación: es fundamental recopilar todos los documentos necesarios, como el testamento, los títulos de propiedad y cualquier otro relacionado con la vivienda. Esto servirá como guía durante todo el proceso de herencia. Conocer el valor de la propiedad: es crucial entender tanto el valor de mercado como el valor sentimental de la propiedad. Esta información ayudará a tomar decisiones fundamentadas sobre el futuro de la herencia. Contar con buen asesoramiento: comprender las cuestiones legales que rodean la herencia es clave para manejar el papeleo y entender los detalles legales de la situación. Un buen asesoramiento por parte de un experto puede marcar la diferencia. Considerar los costes asociados: conocer los impuestos y los gastos vinculados a la propiedad es esencial para tener una imagen clara de las implicaciones financieras de heredar. Decidir el futuro de la propiedad: evaluar los pros y contras de conservar, vender o alquilar la propiedad es fundamental. Los asesores inmobiliarios de la red de CENTURY 21 ayudarán a entender cómo está el mercado y cuál es el valor real de la propiedad. Conocer el mercado inmobiliario local: entender el mercado inmobiliario del barrio puede proporcionar una mejor perspectiva sobre el valor actual y las tendencias del mercado. En este aspecto, de nuevo es clave el papel del asesor inmobiliario, ya que conocen, de primera mano, las características y casuísticas de cada zona concreta. El valor del acompañamiento de un asesor inmobiliario experto

Contar con el asesoramiento de expertos en la materia puede hacer que este proceso sea mucho más sencillo y menos estresante. Los asesores de CENTURY 21 España ofrecen su experiencia y conocimiento para guiar a los herederos en cada paso del camino, asegurando que la gestión de la herencia se realice de manera eficiente y efectiva.

Sin duda, la creciente tendencia de renunciar a las herencias en España pone de relieve la necesidad de una planificación adecuada y de contar con el apoyo de profesionales para manejar las complejidades legales y financieras que acompañan a estas situaciones.