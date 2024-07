Por qué Portugal sigue siendo un destino de moda y cuándo planear una escapada económica, según KAYAK

Portugal sigue cautivando y este verano no es la excepción: el país vecino se posiciona como uno de los destinos favoritos de los viajeros españoles Las modas pasan, el encanto de Portugal prevalece. Así lo confirman las búsquedas en KAYAK, el buscador líder de viajes en el mundo: este destino sigue cautivando a viajeros de todo el mundo, con un aumento de las búsquedas de vuelos del 32% con respecto al verano pasado*.

Quizás sea la magia de sus ciudades vibrantes como Lisboa y Oporto, la tranquilidad de sus costas de ensueño, la autenticidad de sus pueblos pesqueros tradicionales o la naturaleza salvaje de sus islas atlánticas, pero lo cierto es que los destinos portugueses están en boca de todos. De hecho, Ponta Delgada (Azores) y Funchal (Madeira), se cuelan entre los destinos europeos más populares** para los usuarios españoles de KAYAK, con precios medios de vuelo ida y vuelta de 283 € y 272 € respectivamente, pero no solo eso. La isla de Madeira se corona como el destino europeo más buscado*, mientras que la capital de Azores ocupa el sexto lugar, y ambos se encuentran entre los 10 más deseados a nivel internacional**.

Pero Portugal continental también tiene mucho que ofrecer. Oporto conserva el encanto de una pequeña ciudad portuguesa y supone el centro neurálgico de una ruta de ensueño por el norte de Portugal y su excelente oferta enoturística. Por su parte, Lisboa atrapa a los viajeros con sus miradores, y su fado, y es un punto privilegiado para escaparse a Sintra o para iniciar una ruta en coche por el Alentejo portugués y sus maravillosas playas atlánticas. Y para los amantes del sol, la región de Faro, en el Algarve, es un paraíso por rincones todavía por descubrir.

¿Ya con ganas de escaparse al país vecino? Abajo cuentan cuándo hacerlo

Por si todo lo que ofrecen los destinos portugueses fuera poco, Portugal también conquistará a los viajeros con sus precios. Según los datos de KAYAK.es, Madeira y Azores se cuelan entre los 10 destinos más amigables con el bolsillo a nivel internacional, ocupando los puestos 6 y 7, con un precio medio por semana de viaje de 1.074 € y 1.120 € respectivamente.

"Pero esto no es todo, lee y toma nota", recomiendan.

Tips para planificar una escapada a Portugal:

Funchal: la primera y segunda semana de septiembre parecen ser la mejor opción para visitarla , con una caída en el precio de los vuelos de hasta un 27% en comparación con la última semana de agosto . Evitar viajar durante la semana del 4 y 11 de agosto, ya que los precios pueden aumentar considerablemente****. Además, Funchal es uno de los destinos donde los viajeros pueden encontrar coches de alquiler a precios bajos en KAYAK.es - recorrer la isla cuesta 44 euros al día de media.

la , con una . ya que los precios pueden aumentar considerablemente****. Además, Funchal es uno de los destinos donde los viajeros pueden encontrar coches de alquiler a precios bajos en KAYAK.es - recorrer la isla cuesta Oporto: es el destino de verano más asequible dentro de Europa en el ranking de KAYAK . Para visitarlo, la semana del 28 de julio al 4 de agosto es actualmente una de las más económicas para volar, con un precio medio de vuelo de 122€**** . La "capital del norte" de Portugal es también uno de los 10 destinos internacionales más asequibles para alojarse , con un precio medio de hotel de 106€ por noche.

es . Para visitarlo, es actualmente una de las más económicas para volar, con un precio medio de vuelo de . La "capital del norte" de Portugal es también uno de los , con un precio medio de hotel de noche. Lisboa: Aunquees el tercer destino de verano más asequible a nivel europeo en el ranking de KAYAK, si los viajeros quieren ajustar todavía más su presupuesto, lo recomendable es viajar la semana del 1 al 8 de septiembre , con un precio medio de vuelo de 125€ , y evitar la semana del 11 al 18 de agosto, donde los precios se sitúan actualmente en 197€**** en promedio . Asimismo, visitar Lisboa durante la primera semana de septiembre también puede ser una buena opción en cuanto al precio del alojamiento , con un precio medio por noche de 114€, inferior al resto de las semanas de verano****.

Aunquees el si los viajeros quieren ajustar todavía más su presupuesto, lo , con un precio medio de vuelo de , y donde los precios se sitúan actualmente en . Asimismo, visitar Lisboa durante también puede ser una buena opción en cuanto al , con un precio medio por noche de inferior al resto de las semanas de verano****. Faro: si los viajeros se decantan por Faro para descubrir sus pintorescos pueblos pesqueros y sus maravillosas playas, podrán hacerlo actualmente por un precio medio de vuelo ida y vuelta de 156€ en KAYAK . Es, una vez más, uno de los destinos más rentables a los que viajar este verano desde España****.

si los viajeros se decantan por Faro para descubrir sus pintorescos pueblos pesqueros y sus maravillosas playas, podrán hacerlo actualmente por un . Es, una vez más, Sobre ruedas:para aquellos viajeros que además de ahorrar quieren disfrutar del camino, un road trip por Portugal les espera, ya que cuatro destinos portugueses están en el top 10 de destinos con los precios más bajos de KAYAK para alquilar un coche este verano. Los viajeros pueden encontrar coches de alquiler desde tan solo 30€ al día de media en Faro y visitar las cuevas de Benagil, escaparse a la encantadora Comporta desde Lisboa por solo dos euros más (32€/media)oexplorar los alrededores de Oporto por menos de 39€ de media****. Y para que planificar la aventura sea aún más sencillo, KAYAK ha desarrollado su Calculadora de Viajes por Carretera. Con ella, los viajeros podrán calcular el coste total, incluyendo combustible, peajes y otros gastos adicionales.

