Los 6 mayores desafíos de la conectividad multicloud que atraviesan el 75% de las empresas en 2024, según InterCloud

Se estima que más del 75% de las grandes empresas ejecutan en 2024 un entorno híbrido o multicloud. Por su parte, la adopción de tecnologías avanzadas como las plataformas de conectividad en la nube autónomas son la clave para su éxito La tecnología y la conectividad se encuentran en constante cambio, transformando el mundo empresarial. En un entorno tan dinámico como este, las empresas encaran retos complejos, especialmente al adaptarse a un panorama donde la nube es clave para la conectividad.

La conectividad gestionada en la nube se convierte en una herramienta poderosa para las empresas. Y es aquí donde aparece una pregunta fundamental, ya que en lugar de que las empresas españolas se sobrecarguen también con la gestión interna de su conectividad, ¿por qué no aprovechar la experiencia y los recursos de expertos líderes en conectividad de extremo a extremo?

InterCloud, proveedor líder europeo de servicios de interconexión a la nube, ha analizado cómo están abordando las empresas españolas la gestión multicloud y desvela cuáles son los retos más importantes a los que se enfrentan en la actualidad:

Saber navegar por la complejidad multicloud

Según Gartner[1], este 2024, más del 75% de las grandes empresas estarán (y están) ejecutando un entorno híbrido o multicloud. Aunque el principal reto se encuentra en la complejidad de gestionar diversas infraestructuras cohesionadas y más allá de la "palabra de moda", un enfoque flexible evita la dependencia de un solo proveedor y ofrece la oportunidad de optimizar la infraestructura en función de las necesidades específicas de cada organización.

La gestión de costes en la nube se vuelve crítica para el negocio por varias razones: por un lado, cada proveedor posee sus propios modelos de precios, lo que dificulta la comparación y optimización de costes. Y, aunque la naturaleza elástica de la nube permite la escalabilidad, puede suponer gastos excesivos si no se gestiona de manera adecuada, además de dificultar la identificación de las áreas de optimización. Estas cuestiones impactan en la rentabilidad por un posible aumento de costes, lo que puede incurrir en la dificultad de la toma de decisiones, llevando así a obstaculizar la innovación empresarial.

Capacidad para aprovechar el edge computing

Con el 50% de los datos gestionados por las empresas fuera de los centros de datos o nubes para 2025[2], es inminente un replanteamiento de las estrategias de procesamiento y almacenamiento de datos. Surgen así diversos entornos porque cada proveedor posee sus propios controles de seguridad y modelos de cumplimiento. Además, la dispersión de datos y aplicaciones aumenta el riesgo de las brechas de seguridad.

Surgen aquí, tres retos significativos: la falta de una visión unificada de la postura de seguridad en las nubes, una gestión de políticas inconsistente y un mayor riesgo de incumplimiento normativo por la falta de control y visibilidad. Y es en este punto cuando una nube unificada va a dar visibilidad centralizada, una gestión de políticas unificada, la automatización de la seguridad y el cumplimiento simplificado.

Aprovechar la IA para el impulso digital

En 2028, la adopción de la IA culminará con más del 50% de los recursos de computación en la nube dedicados a la carga de trabajo de la IA, frente a menos del 10% en 2023[3]. Con el 61% de las empresas que ya utilizan IA y Machine Learning (ML) en sus operaciones[4], la integración de la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización en las operaciones empresariales marca el comienzo de una era transformadora, alterando fundamentalmente el panorama en el que las empresas operan y prosperan.

Existe una clara complejidad en la automatización e IA/ML: la gestión manual de recursos, seguridad y costos en múltiples nubes se vuelve insostenible con la gran cantidad de datos, servicios y proveedores involucrados, sumado a que las tareas de aprovisionamiento, configuración, monitorización y optimización de rendimiento son propensas a los errores humanos si se realizan manualmente. Pero también, la automatización e IA/ML ofrecen una mayor eficiencia operativa, la reducción de los errores humanos, la optimización del rendimiento y una clara mejora en la seguridad.

Proteger los datos críticos en su perímetro de red

Según predicciones de Gartner, el 25% de las redes periféricas se verán vulneradas en 2025[5], un aspecto que está determinando profundamente las estrategias empresariales en la nube. En el expansivo panorama digital, la necesidad de proteger los datos críticos de la empresa en el perímetro representa un cambio de paradigma en la forma en que las organizaciones están abordando la seguridad y la gestión de riesgos en la nube.

A medida que evolucionan las ciberamenazas, resulta primordial garantizar la seguridad de los datos críticos de la empresa. No solo se trata de estar al día en compliance, sino también de ser capaces de generar confianza, cumplir la normativa y mitigar los riesgos asociados a las violaciones de datos. Las empresas españolas deben realizar este movimiento estratégico hacia mecanismos de defensa proactivos ante un panorama de amenazas en constante cambio.

Modernizar la infraestructura con adaptación al ecosistema digital

Gartner pronostica que para el 2028, los esfuerzos de modernización culminarán con un 70% de las cargas de trabajo ejecutándose en un entorno de nube, frente al 25% en 2023[6]. Esto remarca la importancia de mantener el control y la seguridad de los datos en los entornos multicloud, especialmente ante el aumento de las regulaciones y las preocupaciones geopolíticas.

El cumplimiento normativo, la seguridad y privacidad y la soberanía nacional son hoy las principales preocupaciones de las empresas. Para ello, es necesario implementar una estrategia multicloud que permita distribuir datos y aplicaciones en diferentes proveedores y regiones geográficas para cumplir con los requisitos de soberanía de datos y minimizar el riesgo de un solo punto de fallo, además de proteger los datos sensibles mediante técnicas de encriptación e implementar herramientas de gestión de la soberanía de datos.

Aprovechar la automatización en la gestión de la conectividad

Según datos de IDC[7], el 90% de las organizaciones españolas se inclinan por una infraestructura multicloud para asegurar un tránsito con éxito hacia la nube, buscando abordar necesidades empresariales específicas, con soluciones que se adapten a sus requerimientos particulares.

Para abordar con éxito este reto es crucial la adopción de tecnologías avanzadas como las plataformas de conectividad en la nube automatizables, ya que proporcionan un control y flexibilidad totales. Este tipo de soluciones permiten que, desde una única plataforma, se pueda acceder a diversos proveedores de conectividad de red líderes del mercado, permitiendo definir los requisitos específicos de cada proyecto, configurando las soluciones de conectividad óptima a la velocidad de software, dónde y cómo se necesite.

"La gestión multicloud eficaz es fundamental para el éxito empresarial en el panorama digital actual", señala Alejandro Gutierrez, Sales Director en InterCloud España. "Las empresas que adopten las tecnologías emergentes, prioricen la seguridad y el cumplimiento, y fomenten la colaboración, estarán mejor posicionadas para aprovechar al máximo sus inversiones en la nube y obtener una ventaja competitiva", añade.

[1] Gartner " Market Trends: Cloud Shift — 2020 Through 2024 " 13 August 2020

[2] Gartner " Predicts 2022: The Distributed Enterprise Drives Computing to the Edge " 20 October 2021

[3] Gartner " The Future of Cloud in 2028: From Technology to Business Necessity " Dennis Smith " November 2023

[4] Gartner Inc " 2023 Board of Directors Survey: Business Strategy in an Uncertain World " October 2022

[5] Gartner " Predicts 2022: The Distributed Enterprise Drives Computing to the Edge " 20 October 2021

[6] Gartner " The Future of Cloud in 2028: From Technology to Business Necessity " Dennis Smith " November 2023

[7] IDC " El Estado del Cloud en España 2023 " Jose Antonio Cano " Septiembre 2023