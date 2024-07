'El secreto de ADA': el nuevo thriller tecnológico que redefine los límites de la inteligencia artificial

La autora Olga Fernández Rodríguez presenta su nueva obra, un apasionante thriller que sumerge a los lectores en un mundo de dilemas éticos y avances científicos Olga Fernández Rodríguez no es una novata en el mundo de la escritura. Ingeniera informática de profesión y madre de dos hijos, Olga ha demostrado su talento literario con obras anteriores como Sabiduría popular. Sabias frases de sabias mentes, Sólo sé que nada sé. Reflexiones de una madre y Juan no quiere dormir. Cuento para pequeños exploradores. Sin embargo, con El secreto de ADA da un paso audaz hacia un nuevo género, fusionando su amor por los thrillers y su interés por la inteligencia artificial.

En esta nueva obra, la autora sumerge a los lectores en un viaje fascinante por el mundo de la IA y la ciencia médica. La protagonista, Samantha Li, es una joven científica que desarrolla ADA, una IA revolucionaria destinadaa ayudar en el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer. Pero cuando su proyecto es aprobado, comienzan a ocurrir eventos desconcertantes. Y estos incrementan una vez se da luz verde a probarla en humanos, desencadenando consecuencias inesperadas que desafían todos los dilemas éticos conocidos.

"Como todo en esta vida, incluso lo concebido para ayudar puede tener un uso vil si se utiliza con otros fines. Por eso, lo primero y más difícil es concienciar desde la cuna, fomentar la educación e incorporar principios éticos en el diseño y despliegue de este tipo de tecnologías", explica.

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la autora ha querido enfocarse especialmente en explorar la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad y las consecuencias que puede tener en un futuro, qué papel tiene en la vida de la gente y los posibles riesgos y beneficios que conlleva su implementación en la medicina.

"La IA tiene un gran potencial y ya está ayudando actualmente en muchos ámbitos de la ciencia y en tecnología. Procesos que antes tomaban años, como el análisis de fármacos, ahora se puede realizar en minutos".

Olga Fernández Rodríguez destaca por su estilo cercano, pero profesional, pues su formación y su especialización en el tema le permiten utilizar tecnicismos del campo informático y tecnológico de una manera accesible y comprensible para los lectores. Su narrativa es ágil,con un ritmo que atrapa desde el primer capítulo hasta el final.

"Básicamente escribí lo que gusta leer: trama científico-tecnológica con suspense. Me gustan las novelas que te incitan a seguir leyendo porque mantienen la intriga. Me interesan también los artículos científicos y tecnológicos. De allí saco parte de la inspiración", confiesa la autora.

La obra es ideal para los amantes de los thrillers y la ciencia ficción, y también para aquellos interesados en los avances de la inteligencia artificial y la ciencia médica. Los lectores encontrarán en esta novela no solo una trama intrigante y entretenida, sino también una profunda reflexión sobre los dilemas éticos que plantea la tecnología avanzada y que cada vez están más presentes en la vida cotidiana.

'El secreto de ADA' está disponible en Amazon.

