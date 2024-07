El Centre Dental Francesc Macià analiza las causas y las correcciones de los dientes torcidos

El centro dental, con sedes en las ciudades de Pallejà y de Sant Cugat del Vallès explica que los dientes torcidos pueden afectar tanto a la apariencia estética como a la funcionalidad de la mordida Los dientes torcidos, también conocidos como dientes mal alineados o apiñados, son una condición dental en la que los dientes no se alinean correctamente en la boca. Según el Centro Dental Francesc Macià, esto puede afectar tanto a la apariencia estética como a la funcionalidad de la mordida. Los dientes torcidos pueden variar desde leves malposiciones hasta severas desalineaciones que requieren intervención profesional.

Causas de los dientes torcidos

Existen múltiples factores que pueden causar dientes torcidos, y estos pueden ser genéticos, conductuales o ambientales. A continuación, se describen algunas de las causas más comunes:

Factores genéticos

La genética juega un papel significativo en la alineación dental. Si uno o ambos padres tienen dientes torcidos, es probable que los hijos también desarrollen esta condición. Las características hereditarias como el tamaño y la forma de la mandíbula y los dientes pueden predisponer a una persona a tener dientes mal alineados.

Hábitos en la infancia

Los hábitos como chuparse el dedo, el uso prolongado del chupete y la succión del labio pueden influir en el desarrollo dental de un niño. Estos hábitos pueden ejercer presión sobre los dientes y las mandíbulas, provocando desalineación.

Una respiración bucal o una inadecuada masticación y deglución pueden provocar alteraciones en el desarrollo facial y de los maxilares y la erupción de dientes torcidos

Pérdida prematura de dientes de leche

La pérdida prematura de los dientes de leche puede causar que los dientes restantes se desplacen hacia el espacio vacío, provocando apiñamiento o desalineación cuando los dientes permanentes comiencen a salir.

Mala nutrición y cuidados dentales

Una nutrición deficiente durante la infancia puede afectar el desarrollo de los huesos y dientes, aumentando el riesgo de dientes torcidos. Además, una higiene dental inadecuada puede llevar a enfermedades periodontales, que a su vez pueden causar la pérdida o el desplazamiento de los dientes.

Lesiones faciales

Los traumatismos en la cara, especialmente aquellos que afectan la mandíbula, pueden desplazar los dientes y alterar su alineación natural. Esto puede suceder debido a accidentes, caídas o deportes de contacto.

Problemas estructurales

El tamaño y la forma de la mandíbula pueden influir en la alineación dental. Una mandíbula pequeña puede no tener suficiente espacio para todos los dientes, lo que resulta en apiñamiento. Por otro lado, una mandíbula desproporcionadamente grande puede causar espacios entre los dientes.

Problemas asociados con los dientes torcidos

Los dientes torcidos no solo afectan la estética de la sonrisa, sino que también pueden causar diversos problemas de salud dental, tales como:

Dificultades para masticar y hablar: La desalineación puede dificultar la masticación adecuada y causar problemas del habla, como ceceo.

Mayor riesgo de caries y enfermedades periodontales: Los dientes torcidos pueden ser difíciles de limpiar adecuadamente, lo que aumenta el riesgo de acumulación de placa, caries y enfermedades de las encías.

Desgaste dental desigual: La desalineación puede causar un desgaste irregular en los dientes, lo que puede llevar a problemas adicionales como sensibilidad y dolor dental. Tratamientos para corregir los dientes torcidos

Existen diversas opciones para corregir los dientes torcidos, y la elección del tratamiento adecuado depende de la severidad de la desalineación y de las necesidades específicas del paciente. Los tratamientos más comunes incluyen:

Brackets: Los brackets son uno de los tratamientos más comunes y efectivos para corregir los dientes torcidos. Pueden ser de metal, cerámica o linguales (colocados en la parte posterior de los dientes para ser menos visibles). Los brackets aplican presión constante sobre los dientes para moverlos gradualmente a la posición correcta.

Alineadores transparentes: Los alineadores transparentes, como la ortodoncia invisible, son una opción popular debido a su discreción y comodidad. Estos alineadores son removibles y se cambian cada pocas semanas para ajustar la posición de los dientes gradualmente. Son especialmente efectivos para casos leves a moderados de desalineación

Retenedores: Los retenedores se utilizan a menudo después de otros tratamientos ortodónticos para mantener los dientes en su nueva posición. También pueden ser una solución para casos muy leves de desalineación.

Carillas y coronas: Para correcciones estéticas menores, las carillas y las coronas pueden ser una opción. Las carillas son finas capas de porcelana o resina que se adhieren a la superficie frontal de los dientes, mientras que las coronas cubren completamente el diente afectado.

Cirugía ortognática: En casos severos de desalineación debido a problemas estructurales de la mandíbula, puede ser necesaria la cirugía ortognática. Este procedimiento reposiciona las mandíbulas para mejorar la alineación dental y la mordida. Los dientes torcidos pueden tener diversas causas, desde factores genéticos hasta hábitos infantiles y lesiones. Aunque pueden presentar desafíos tanto estéticos como funcionales, existen múltiples opciones de tratamiento disponibles para corregir esta condición.

Consultar con un ortodoncista es crucial para determinar el tratamiento más adecuado según las necesidades individuales de cada paciente. Una sonrisa alineada no solo mejora la apariencia, sino que también contribuye a una mejor salud dental a largo plazo.