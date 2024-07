Rubén Camacho ofrece un enfoque fuera de lo convencional para cultivar la autoestima de forma estable y duradera

Hoy en día, la palabra autoestima es una de las más utilizadas en el día a día. A veces, se piensa este concepto como algo que se ha perdido, ya sea por una ruptura amorosa, falta de habilidades sociales, esconder los pensamientos y emociones, o incluso, por conflictos laborales.

Para resolver estos problemas, muchas personas acuden a la terapia psicológica. Sin embargo, en varios casos, sus resultados no se mantienen en el tiempo. Así lo recalca Rubén Camacho, creador de la plataforma Empoderamiento Humano, quien ofrece alternativas para conseguir un cambio profundo y duradero en ese sentido.

El concepto de autoestima y su verdadera naturaleza Rubén Camacho es psicólogo y coach profesional. Gracias a estos conocimientos acompaña a las personas que solicitan su ayuda mediante distintos procesos terapéuticos. En particular, este especialista considera que la terapia psicológica puede ser de ayuda para tratar problemas de autoestima. Sin embargo, sus resultados no siempre son duraderos y muchos síntomas tienden a reaparecer con el tiempo.

A su criterio, el principal inconveniente está en el concepto comúnmente aceptado de la palabra autoestima. Este atributo no puede ser alto o bajo, ni es posible ganarlo o perderlo. Se trata más bien de una relación afectiva con uno mismo, mediante la cual fluye la conexión con el exterior. Por lo tanto, no depende de cómo la gente se valora, sino principalmente de las decisiones de los individuos hacia su bienestar, su forma de comunicarse y el trato que se dan.

Un abordaje terapéutico más allá de las nociones convencionales Cuando el bienestar de una persona depende demasiado de factores que no puede controlar, como el comportamiento de los demás, se generan problemas con la autoestima. Por este motivo, Rubén Camacho acompaña no solo con sesiones eventuales, sino de forma constante, sin límite de consulta. Con esto, busca que las personas se sientan acompañadas y puedan resolver estos inconvenientes de manera estable.

En sus procesos terapéuticos se trabaja en profundidad con todos los aspectos que hacen a la personalidad de un individuo, es decir, autoestima, emociones, creencias, comportamientos, relaciones y comunicación. De esta forma, las personas consiguen aprender de sí mismas, conocerse más a fondo y construir una estima propia que funcione adecuadamente.

