La Fundación Jiménez Díaz reafirma su compromiso contra la obesidad infantil en su "IV Curso de Actualización en Nutrición Pediátrica"

El hospital madrileño ha organizado una nueva edición de sus jornadas dirigidas a profesionales de Atención Primaria y Especializada para combatir un preocupante escenario, en el que más de un 40% de los niños de entre 7 y 9 años presentan sobrepeso El sobrepeso y la obesidad infantil es una problemática en auge que está afectando a escala mundial. En este sentido, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha organizado su "IV Curso de Actualización en Nutrición Pediátrica" para abordar esta problemática como tema central. La jornada, dirigida al sector de medicina y enfermería de Atención Primaria y Especializada, se enmarca en los esfuerzos de la FJD vinculados a la prevención y promoción de la salud, específicamente en su compromiso con la mejora de la nutrición infantil, y a la formación de profesionales sanitarios en las últimas tendencias en esta materia

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud en Europa, más del 40% de los niños de entre 7 y 9 años en España presentan sobrepeso y obesidad. Esta inquietante estadística genera una gran preocupación entre los profesionales sanitarios que consideran un gran riesgo que debe mitigarse el máximo posible.

Durante el curso, el Dr. Francisco Javier Mejorado, especialista en Endocrinología Infantil de la Fundación Jiménez Díaz, ha explicado que el exceso de peso durante la infancia se debe a varios factores, entre los que destacan una nutrición poco variada con exceso de hidratos de carbono y grasas, una ingesta insuficiente de verduras y frutas, una escasa actividad física que se limita a la realizada en el centro escolar y un aumento progresivo de la exposición a las pantallas.

Para abordar esta problemática, el Dr. Leandro Soriano, jefe del Servicio de Pediatría de la Fundación Jiménez Díaz, ha subrayado la importancia de "una alimentación sana y equilibrada basada en la dieta mediterránea, tanto en casa como en el centro escolar, junto con la práctica de ejercicio físico diario". Sin embargo, en los casos de adolescentes mayores de 12 años que no consiguen reducir significativamente su peso, a pesar de seguir las recomendaciones nutricionales y deportivas, "se valora un tratamiento farmacológico, una opción reciente en pacientes pediátricos" ha indicado el Dr. Soriano.

Otros focos del "IV Curso de Actualización en Nutrición Pediátrica"

La jornada también ha abordado la nutrición del prematuro y otras patologías relacionadas con la nutrición infantil. En este sentido, el Dr. Soriano ha destacado que la nutrición en los primeros meses de vida resulta crucial, ya que una adecuada alimentación en esta etapa tan crítica mejorará el pronóstico a corto y largo plazo.

Por otro lado, el curso ha tratado la afección por esofagitis eosinofílica, una enfermedad crónica cuyo tratamiento dietético, una de las opciones terapéuticas para abordarla, se ha vuelto menos restrictivo en los últimos años. No en vano, algunos pacientes ya han logrado mantener una dieta en la cual solo se deben restringir las proteínas de la leche de vaca y el gluten. A este respecto, la Dra. Miriam Blanco, pediatra especialista en Gastroenterología y Nutrición de la Fundación Jiménez Díaz, ha destacado el notable aumento en el diagnóstico de alergia a las proteínas de la leche de vaca no mediada por IgE.