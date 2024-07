La comunicación humana permite reencontrarse con lo orgánico y espontáneo

El desarrollo tecnológico avanza a paso firme dentro de las comunidades, generando serias dificultades de socialización. En medio de esta vertiginosa y apabullante era de la tecnología, surge la inteligencia artificial como una herramienta que distancia a las personas entre sí, afectando directamente a la comunicación humana.

Ante este escenario, Aurora García (coach organizacional) desde su comunidad Huella Humana promueve estrategias que tienen por objetivo mejorar la comunicación entre los empleados de una misma empresa, fortaleciendo los liderazgos a través de la empatía y la conexión con los demás. Aurora fomenta la comunicación y buenas conexiones entre personas y áreas cuando acompaña a equipos y empresas en su desarrollo, partiendo de vivirlo en su propia comunidad.

Volver a las raíces de la comunicación humana para fortalecer los espacios de trabajo Está claro que la tecnología, a través de sus formatos, redes sociales y plataformas, proporciona un sinfín de ventajas para las empresas y sus colaboradores. Pero también es importante entender que no siempre es así, y que el exceso de tecnología también ocasiona problemas que afectan a la comunicación humana en todos los planos de la vida, especialmente en los espacios de trabajo.

Un claro ejemplo de ello es observar cómo la inteligencia artificial intercede en la comunicación interpersonal, perjudicando la conexión de los individuos. Estas situaciones son muy habituales en las empresas, que piensan y ejecutan sus proyectos mediante el uso de la IA sin incluir el pensamiento 100 % humano, que destaca por ser natural, orgánico y espontáneo.

Teniendo en cuenta las virtudes que proporciona la comunicación humana, es necesario volver a sus raíces con el objetivo de fortalecer los espacios de trabajo en mitad de una realidad tecnológica que se encuentra atravesada por herramientas útiles, pero profundamente adictivas como la IA.

Claves de la comunicación humana según Aurora García En este proceso de recuperación de lo orgánico y natural, existen una serie de factores esenciales que no se pueden dejar de lado si la intención es colocar a la comunicación humana en el lugar que merece dentro de la planificación empresarial. Aurora García en su comunidad Huella Humana tiene 5 pilares básicos para tener una comunicación "H": La comunicación debe ser Humana, Honesta, Humilde, con Humor y Holística.

La honestidad y la humildad son dos pilares que solo el ser humano puede reflejar y está demostrado que ambas proporcionan excelentes resultados en las audiencias. Por su parte, el humor también es otra cualidad a potenciar en la comunicación humana según los criterios de Garcia Alcalde, ya que es un acto saludable y puro (suele ser una vía para desbloquear conflictos entre personas y equipos).

La comunicación holística hace referencia a que las buenas prácticas lleguen a todos los rincones, sea sistémico y no se quede solamente en un departamento o área. La comunicación humana vuelve al centro de la escena, aportando todo lo necesario para el crecimiento de una compañía. Es la nueva energía que hace falta para conseguir que la empresa evolucione.

Los entornos laborales sanos, colaborativos y motivadores basados en la confianza y el respeto, invitarán a tener conversaciones valientes y sinceras dispuestas a construir en lugar de a destruir. Hace falta aprender a liderar a través de conversaciones.