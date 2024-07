La Alianza #CEOPorLaDiversidad destaca el potencial de la IA para impulsar la inclusión si se implementa de forma consciente y ética

La nueva jornada celebrada ha puesto de manifiesto la naturaleza complementaria de la IA y las estrategias de DE&I, siendo elementos que se retroalimentan y que pueden ser grandes aliados, siempre que se conozcan bien sus riesgos. Los asistentes han coincidido en la necesidad de convertir esta gran revolución en una oportunidad que genere un impacto social positivo La Alianza #CEOPorLaDiversidad ha celebrado el encuentro "Inteligencia Artificial y diversidad", una jornada que ha reunido a 22 CEO adheridos a esta iniciativa pionera en Europa, junto a representantes de la Fundación Adecco y la Fundación CEOE, socios fundadores de esta Alianza, que ya roza el centenar de empresas colaboradoras.

Esta reunión se ha desarrollado próxima al 15 de julio, Día Internacional de las Tecnologías Apropiadas; aquellas que se desarrollan conforme a los recursos disponibles, incorporando el principio de sostenibilidad y asegurando su servicio a la mejora del nivel de vida de todas las personas, sin excepciones ni condicionamientos.

Los 22 directivos y directivas participantes en esta jornada representan a las empresas American Express España, Agilent Technologies, AON, Arcelormittal, Becton Dickinson, Carglass, Esade, Eviden-Atos, FCC Aqualia, ISS Facility Services, Mahou San Miguel, Michelin, Mitsubishi Electric, Redeia, Star Madrid, The Adecco Group, Trigo ADR Iberia, Uría Menéndez Abogados, Verallia y Wordline Iberia S.A.U, Microsoft. También ha estado presente la Universidad Carlos III de Madrid, con la que la Alianza desarrolla la cátedra Liderazgo y Diversidad.

La sesión ha sido inaugurada por Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, quien ha recordado que: "los datos del barómetro de Edelman ponen de manifiesto que las instituciones en las que más confían los españoles son las empresas, mostrando una alta credibilidad hacia su empleador y su CEO. Sin embargo, la ciudadanía se muestra temerosa en el plano de la innovación y desconoce el impacto que va a tener en su carrera profesional. En este marco, el ámbito de la IA nos toca de lleno para generar confianza desde las empresas. Se necesitan especialistas que expliquen qué es la IA, qué efectos va a tener sobre las personas y cómo se van a combatir los posibles sesgos que genere. Un camino en el que gobiernos y empresas tenemos que ir de la mano, capacitando a toda la fuerza laboral". En este sentido, Báñez ha cerrado su discurso citando las palabras de Henry Ford: "solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan: no formarlos y que se queden".

Por qué se habla de IA y Diversidad: del reto a la oportunidad

Pablo García, director de Comunicación y Márketing de la Fundación Adecco, ha realizado una breve introducción en la que ha profundizado en el binomio Inteligencia Artificial y Diversidad, equidad e inclusión (DE&I). "La digitalización y la Inteligencia Artificial pueden ser grandes aliadas para alcanzar nuestros objetivos de DE&I. Así, los sistemas inteligentes tienen potencial, entre otras cosas, para ayudar a resolver dilemas complejos relacionados con igualdad, equidad e inclusión, ayudarnos a eliminar o reducir sesgos en los procesos de selección, personalizar los planes formativos de nuestros equipos o hacer más accesibles e inclusivos nuestros productos o servicios. Hay muchísimas oportunidades. Sin embargo, hemos de conocer también sus riesgos, entre otros, la posible destrucción de puestos de trabajo, los sesgos algorítmicos o la pérdida de conexión humana. El gran desafío es convertir este gran reto en una oportunidad para empoderar a las personas y crear puestos de trabajo y empresas más eficientes, inclusivas y sostenibles".

Microsoft: "La IA ya es una herramienta que está en nuestras manos y a nuestro servicio para crear empresas más inclusivas"

La sesión ha contado con la intervención de Carolina Castillo, directora de Operaciones y Márketing Microsoft España, como empresa de referencia que está liderando proyectos pioneros en este ámbito (recientemente ha lanzado su innovadora herramienta de IA, Copilot).

Durante su intervención, Carolina Castillo ha realizado un recorrido sobre la historia de Microsoft y ha recordado el valor de las personas en medio de esta revolución digital: "En este nuevo paradigma, el reto es redescubrir nuestro propósito, ser conscientes de que la IA es un elemento empoderador, un aliado, un asistente a nuestro servicio que mejora y optimiza cada puesto de trabajo. Las personas tenemos que adoptar una mentalidad de crecimiento, estar abiertas a experimentar y a utilizar el error como fuente de aprendizaje. Hay que tener en cuenta que la IA es ya una herramienta en manos de todos (3 de cada 4 profesionales ya la emplea en su desempeño laboral) y, en este sentido, las empresas no podemos poner barreras ni quedarnos atrás: tenemos el gran reto de diseñar una estrategia para gobernar y abrazar esta revolución, empleándola como un recurso poderoso para ser más competitivas e inclusivas: mejorar la experiencia del cliente, reducir costes o asegurar que todas las personas tienen voz".

IA y Diversidad: elementos complementarios

Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, ha clausurado la jornada, poniendo sobre la mesa la principal conclusión de la misma: "La IA y las políticas de diversidad son elementos que se retroalimentan. Por un lado, los sistemas inteligentes tienen un gran potencial para analizar información e identificar patrones de desigualdad y/o discriminación, siempre asegurando que los datos utilizados para su entrenamiento son diversos y representativos. Por otra parte, las políticas de DE&I pueden mejorar el desarrollo y aplicación de tecnologías de IA, asegurando su carácter justo, ético y beneficioso para todas las personas".

En esta línea, el directivo ha recordado que "la inclusión no es un proceso natural, sino que es necesario buscar mecanismos para desarrollarla e integrarla en los sistemas de Inteligencia Artificial".

En definitiva, los CEO han coincidido en la importancia de la IA como herramienta poderosa para promover la Diversidad, equidad e inclusión (DE&I), siempre que se implemente de forma consciente, ética y responsable.

Empresas adheridas a la Alianza #CEOPorLaDiversidad

La Alianza #CEOPorLaDiversidad ya cuenta con 97 empresas adheridas, 13 de las cuales se han incorporado este año: American Tower España, Cargill, CEPSA, Enterprise Mobility, Iberia, IVI-RMA, KPMG, L’OREAL, Mapfre, Michelín, Indra- Minsait, Mitsubishi Electric y Stage Entertainment.