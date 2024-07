Zero Velutina ofrece una solución eficiente para detener la propagación de las avispas velutinas

La avispa velutina o asiática se ha instalado en distintos países de Europa, incluyendo a España. Estos insectos representan una amenaza para las colonias de abejas y los emprendimientos de apicultura, sobre todo en la temporada de verano y otoño. En estos meses, los avispones obreros de esta especie revolotean alrededor de la entrada de las colmenas, impidiendo que las abejas salgan. Entonces, se reduce su actividad y su capacidad para recolectar néctar y polen.

En consecuencia, las abejas se encuentran más estresadas y su supervivencia puede ponerse en peligro. Ante esta situación, no solo disponen de menos alimento, sino que también envejecen prematuramente. Para evitar estos problemas, la empresa Zero Velutina ha diseñado un sistema para erradicar a esta especie.

La avispa velutina como amenaza La velutina es un tipo de avispa invasora que se comporta de manera agresiva hacia las personas y otras especies, sobre todo si detectan presencias cerca de su nido. Se distingue del resto por su predominante color negro con una franja amarilla en el abdomen.

En particular, su picadura puede generar un intenso dolor por varias horas y otros síntomas como inflamación o enrojecimiento. Además, es habitual la formación de un pequeño bulto alrededor de la zona de la piel que ha sido atacada.

Tanto por estos motivos como por su efecto perjudicial en colonias vecinas de otras especies, la gestión y control de estas avispas es crucial. En primer lugar, es necesario localizar y eliminar sus nidos, que a menudo están ubicados en árboles o edificaciones.

Ahora bien, con el mecanismo creado por Zero Velutina es posible eliminar esta especie de avispa de forma ecológica, segura y eficiente, sin dañar a otros insectos como las abejas. En particular, esta empresa ha creado trampas especializadas que facilitan la eliminación de los nidos.

Ventajas de erradicar a las avispas velutinas Las picaduras de las avispas resultan peligrosas para personas que son alérgicas, ya que pueden causar una reacción grave. Asimismo, estos insectos son molestos en plazas, parques y espacios al aire libre.

Al mismo tiempo, suponen una amenaza para los animales de compañía. Debido a esto, reducir la cantidad de avispas velutinas y alejarla de zonas urbanas es esencial para asegurar espacios seguros.

A su vez, para conseguir este objetivo, la empresa Zero Velutina ha creado trampas que atraen solo a esta especie. Ahora bien, en vez de exterminarlas rápidamente las avispas se alimentan del producto que se encuentra en estos dispositivos. En este proceso, se embeben en insecticida. Entonces, al llegar a su nido diseminan el insecticida. De este modo, se puede detener la propagación de estos insectos.

Gracias al producto diseñado por Zero Velutina es posible encontrar una solución eficaz y ecológica al problema que supone la proliferación de la avispa velutina.