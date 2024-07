Auditech, especialistas en seguridad gestionada para empresas de transportes

Muchos emprendedores y propietarios de pymes consideran que sus proyectos o negocios no están expuestos a los peligros del ecosistema digital, ya que, por lo general, se encuentran en las primeras etapas de posicionamiento en internet. Sin embargo, para empresas como Auditech, los peligros de la web pueden afectar de igual manera a organizaciones de gran envergadura como a pequeños proyectos o trabajadores autónomos.

De hecho, estos dos últimos grupos son los más vulnerables porque no cuentan con la infraestructura y el equipo humano necesario para afrontar los riesgos que supone resguardar los datos e información digital de las nuevas modalidades de cibercrimen. Por tal motivo, esta firma ha desarrollado un completo servicio de seguridad gestionada (MSSP), con el que profesionales expertos en control y administración de datos e infraestructura informática protegen a compañías de todos los tamaños de los peligros subyacentes a su operación informática.

En este sentido, Auditech aporta herramientas y soluciones personalizadas que permiten a las empresas poder desarrollar su actividad sin preocupaciones por la integridad de su información

Riesgos y seguridad informática Dado que en las crisis y en las épocas de recesión económica el riesgo de intrusión indebida y secuestro de información aumenta, se hace necesario que las empresas y particulares refuercen sus sistemas de seguridad y controlen constantemente los movimientos diarios de sus repositorios digitales. Asimismo, también se deben mantener al tanto del estado de aquellos programas informáticos encargados de gran parte de sus procesos, sobre todo si ya han comenzado con algún plan de automatización.

En ese sentido, la implementación de acciones de cuidado permite evitar dolores de cabeza a los empresarios y fortalecer una cultura de gestión efectiva con la que prevenir riesgos futuros y disminuir las amenazas de los cibercriminales.

Protección contra el malware El peculiar concepto con el que Auditech ofrece sus servicios de seguridad gestionada se conoce como "Condón Digital", ya que sirve como un método de barrera que hace frente a cualquier virus y malware que pueda poner en peligro la información de la empresa o la integridad de su operación. Este sistema contempla el desarrollo de estrategias de seguridad ofensiva, defensiva y gestionada, con las cuales se espera que las organizaciones refuercen sus plataformas y firewalls, implementando sistemas personalizados en entornos 100 % virtuales.

Auditech utiliza herramientas de última tecnología que involucran la Inteligencia Artificial para resolver las dudas de sus clientes. Asimismo, busca prestar un mejor servicio de vigilancia continua, sin afectar el desarrollo cotidiano de sus procesos, con acciones de seguridad cloud, gestión de vulnerabilidades, diseño de Plan de Recuperación de Desastres, búsqueda activa de amenazas (“Threat Hunting”), concienciación de empleados y Alta Dirección en ciberseguridad y campañas de phishing y malware, entre otras.

Con esta particular visión, Auditech espera que las empresas se puedan proteger de posibles peligros y además construir una cultura de cuidado que se anticipe a los riesgos, mientras toman medidas acertadas que limiten las posibilidades de intrusiones a sus bases de datos o sistemas de trabajo.