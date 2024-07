SAP y Azure Open AI están revolucionando los negocios

En los últimos meses, los avances en inteligencia artificial (IA) han sido asombrosos. Tras una etapa inicial de descubrimiento y pruebas, las empresas han comenzado a desarrollar sus propias soluciones basadas en modelos de IA. La tecnología, impulsada por la IA generativa y modelos fundacionales como los de Open AI, ha captado la atención de equipos de negocios, permitiendo colaboraciones estrechas para explorar cómo estas innovaciones pueden agregar un valor diferencial a sus organizaciones. Este creciente interés en la IA ha generado un cambio de paradigma significativo. "El verdadero avance ha sido la acogida entre el público en general de estas tecnologías. Acostumbrados a tener reuniones con perfiles más técnicos, el gran cambio ha sido el interés que la tecnología ha despertado en una audiencia más orientada al negocio", comenta Daniel Andrés, Director de Data & AI en myCloudDoor.

Después de una fase inicial de descubrimiento de las posibilidades que ofrece la IA generativa y de experimentar con pruebas de concepto y pilotos orientados a resolver necesidades de negocio específicas, han entrado en una etapa de mayor madurez. Actualmente, se están estableciendo fábricas de IA generativa y centros de excelencia (CoE) donde se definen metodologías, arquitecturas y operaciones para estos proyectos y soluciones. En este contexto, se ha iniciado la implementación de proyectos de IA generativa integrados con los sistemas SAP.

Estos desarrollos prometen transformar la manera en que las empresas operan, ofreciendo nuevas oportunidades para optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y crear experiencias personalizadas para los clientes. Con la integración de SAP y Azure Open AI, las empresas no solo se están adaptando, sino que están liderando la innovación en sus respectivos sectores.

A continuación, se presentan tres casos de uso de Azure Open AI en procesos asociados con SAP, que demuestran cómo la IA puede optimizar operaciones y mejorar la competitividad en cualquier empresa que utilice SAP.

Integración de Órdenes de Venta de SAP en ChatBot de WhatsApp El uso de chatbots ha crecido exponencialmente, gracias a los modelos de lenguaje de Azure OpenAI. Integrar SAP con canales de comunicación como WhatsApp permite a empleados y clientes interactuar con sistemas de órdenes de compra y consultar el estado de stock de manera eficiente. Esto mejora la experiencia del usuario y agiliza los procesos de venta y atención al cliente.

Caso 1 - ChatBot SAP en WhatsApp - myCloudDoor

Procesamiento Automático de Facturas e Integración con SAP El procesamiento de facturas es una tarea crucial que consume mucho tiempo en finanzas y contabilidad. Usando Azure Cognitive Services y modelos de IA generativa, es posible automatizar este proceso, eliminando la necesidad de herramientas costosas como SAP Central Invoice Management o sistemas OCR externos. Esto no solo reduce costos y tiempos, sino que también mejora la precisión en el manejo de facturas no digitales.

Caso 2 - Procesamiento Automático de Facturas SAP - myCloudDoor

Búsqueda Semántica en SAP Ecommerce En el ecommerce, una búsqueda de productos eficiente es clave para concretar ventas. Mejorar esta funcionalidad utilizando modelos LLM y vectorizando el contenido de los maestros de material de SAP permite optimizar la búsqueda, ofreciendo resultados más relevantes y mejorando la tasa de conversión. Esto asegura una experiencia de usuario superior, aumentando la satisfacción y las ventas.

Caso 3 - Búsqueda Semántica SAP - myCloudDoor

Estos casos de uso no solo ilustran el potencial de la IA en la optimización de procesos empresariales, sino que también destacan cómo las tecnologías de Azure Open AI pueden integrarse eficazmente con sistemas SAP para generar un impacto significativo en cualquier organización. La combinación de SAP con soluciones de IA avanzada abre nuevas posibilidades para la innovación y la eficiencia en el entorno empresarial.