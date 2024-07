Cómo seleccionar el postgrado adecuado en odontología

Estudiar un postgrado en odontología es una fantástica opción para aquellos que quieran especializarse en esta área de la salud bucal, ya que ofrece la oportunidad de profundizar en temas específicos y otorgará más experiencia práctica en la clínica diaria del odontólogo. Es una excelente manera de avanzar en la carrera odontológica y convertirse en un profesional altamente cualificado.

Hay varias razones por las cuales elegir a PgO UCAM para estudiar un postgrado. Por un lado, su gran variedad de programas diferentes áreas de estudio, lo que brinda la oportunidad de especializarse en el campo que más interese y que se ajuste a los objetivos profesionales ofreciendo más de 250 títulos propios. Con modalidades que abarcan desde másteres con dedicación exclusiva hasta programas en formato mini para aquellos que no dispongan del tiempo necesario para dedicar a la formación más exigente, pero si tengan inquietud por mantenerse actualizados.

Además, PgO UCAM cuenta con un cuadro docente de primer nivel, con profesionales de dilatada experiencia y prestigio, más de 1300 profesores, clínicos e investigadores que convierten sus programas en postgrados de altísima calidad y actualizados, creados, siempre, por especialistas en cada una de las áreas de estudio.

Otro de los puntos fuertes de PgO UCAM es la posibilidad que ofrece a sus alumnos de cursar sus estudios en sus más de 80 sedes. La ubicación o procedencia no va a ser un impedimento para que los odontólogos que quieran formarse con la institución. Podrán elegir donde es más cómodo cursar un postgrado, además de recuperar módulos en ubicaciones distintas.

Gracias a su trayectoria, PgO UCAM se ha convertido una institución educativa reconocida internacionalmente por su calidad docente y académica y una gran opción para aquellos odontólogos que quieran ampliar su currículum académico.

Programas eminentemente prácticos Por otro lado, los postgrados de PgO UCAM destacan por su alto contenido de prácticas clínicas con pacientes que permiten a los alumnos aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula en un entorno clínico real. Son una parte esencial de la formación de los estudiantes de odontología, ya que les brindan la experiencia necesaria para desarrollar habilidades clínicas esenciales y prepararse para la futura práctica clínica. Además, son una parte vital en la mejora de la calidad de la atención dental que se brinda a los pacientes.

De esta forma, los odontólogos afianzarán todos los conocimientos teóricos adquiridos, y los dotará de un gran nivel práctico y clínico acerca de las técnicas existentes en la actualidad y la utilización de los materiales más novedosos, siempre respaldado por la evidencia científica.

La mayoría de los programas que ofrece PgO UCAM se componen de módulos teórico-prácticos y prácticas clínicas impartidos durante los fines de semana, lo que va a permitir que el alumno pueda, además de ampliar su formación, continuar con su vida profesional. Además, los postgrados de PgO UCAM cuentan con estancias clínicas tanto nacionales como internacionales y con intercambio de docentes y estudiantes entre las diferentes sedes, contando el alumno con la posibilidad de movilidad entre las sedes para realizar módulos de un mismo programa en diferentes ubicaciones.

Los beneficios de estudiar un postgrado para el odontólogo Por un lado, la especialización. La posibilidad de ampliar los conocimientos, más allá de los contenidos que se imparten en las facultades de odontología, va a otorgar a los profesionales de una capacitación mayor antes patologías concretas que sufran los pacientes.

Asimismo, la continua formación va a favorecer que el odontólogo esté en constante actualización. La odontología es una profesión que no para de evolucionar, tanto en técnicas como en la tecnología aplicada, por lo que la formación de un buen odontólogo debe de ir de la mano de la evolución de la profesión para atender a sus pacientes con las mejores habilidades clínicas posibles.

Además, la realización de un postgrado brindará nuevas oportunidades profesionales al alumno. La formación permitirá al alumno distinguirse en el campo, aumentar su nivel de especialización y, en algunos casos, acceder a puestos académicos o de liderazgo en instituciones de salud, o empresas dedicadas al campo de la odontología como laboratorios científicos.