WiFi 7 ofrece lo que el 5G prometió y nunca dio, según Cambium Networks

La nueva tecnología ofrece velocidades más altas y latencias menores, permite a las empresas utilizar aplicaciones más complejas y colaborar en tiempo real, mejorando su productividad La llegada de WiFi 7 supone un cambio de paradigma en conectividad. La nueva tecnología, que ofrece velocidades más altas y latencias menores, permite a las empresas utilizar aplicaciones más complejas y colaborar en tiempo real, mejorando su productividad.

Además, al soportar muchos más dispositivos, WiFi 7 es ideal para oficinas y fábricas con múltiples dispositivos conectados, facilitando el Internet de las Cosas (IoT). Otra de sus ventajas es la optimización de recursos, permitiendo un uso más eficiente de la red, reduciendo costos operativos y mejorando la gestión de TI. Destaca también su papel como palanca de innovación en productos y servicios, facilitando la implementación de tecnologías avanzadas como la realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR) en el desarrollo de productos y formación. Wifi 7 será una tecnología clave en el entorno educativo, ofreciendo las mejores respuestas en espacios reducidos como multitud de dispositivos conectados.

"Las promesas del 5G no han llegado a cumplirse y han generado no poca decepción entre los usuarios", señala David Tajuelo, Regional Sales Manager para Iberia de Cambium Networks. "A pesar de las expectativas iniciales -añade- los servicios sobre 5G no han terminado de arrancar, más allá de la velocidad de transmisión y recepción".

Según David Tajuelo, "WiFi 7 se presenta como la solución a este desafío, ofreciendo un conjunto de capacidades y funcionalidades que redefinen nuestra concepción del WiFi. WiFi 7 está preparado para satisfacer las demandas presentes y futuras de tecnologías emergentes que requieren máxima velocidad, concurrencia, seguridad y mínima latencia".

WiFi 7 vs 5G

Velocidad y ancho de banda: WiFi 7 ofrecerá velocidades significativamente más altas (hasta 46 Gbps) y un mayor ancho de banda (320 MHz por canal), lo que permitirá transmisiones de datos mucho más rápidas y eficientes. Por su parte, 5G se queda en un máximo teórico de 10 Gbps, adecuado para la mayoría de las aplicaciones móviles, pero inferior a lo que WiFi 7 ofrecerá en entornos fijos.

Latencia: WiFi 7 promete latencias menores a 1 ms, ideal para aplicaciones en tiempo real como juegos o Realidad Virtual. 5G ofrece baja latencia, pero generalmente es superior a la que WiFi 7 podrá ofrecer en entornos controlados.

MIMO y capacidad de dispositivos: WiFi 7 incluirá MIMO extremo, permitiendo una mayor cantidad de flujos simultáneos y mejorando la eficiencia en ambientes con muchos dispositivos conectados. 5G ofrece MIMO masivo, pero está más limitado por las capacidades del espectro y la congestión en áreas densas.

Tecnología Multienlace: WiFi 7 introducirá la operación de múltiples enlaces, permitiendo a los dispositivos conectarse simultáneamente a varias bandas, mejorando la robustez de la conexión. 5G no tiene esta capacidad, lo que puede limitar la estabilidad de la conexión en ciertos escenarios.

Uso y aplicaciones: WiFi 7 estará optimizado para entornos locales como hogares y oficinas, donde se necesita alta capacidad y eficiencia energética.Por su parte,5G es ideal para aplicaciones móviles y de gran área, con un enfoque en la movilidad y la cobertura amplia.

Impacto en los usuarios finales

Del mismo modo que en las empresas, WiFi 7 ofrece importantes novedades para los usuarios finales. Entre ellas, destacan las experiencias de entretenimiento enriquecidas, creando otro nivel de uso con streaming de alta calidad, juegos en la nube y realidad virtual sin interrupciones ni retrasos. Además, facilitará mejor conectividad en el hogar y dará soporte a los hogares inteligentes con múltiples dispositivos conectados simultáneamente sin pérdida de rendimiento. Otro tanto ocurrirá con las aplicaciones de realidad aumentada y virtual, donde el usuario disfrutará de experiencias de AR y VR más inmersivas y fluidas, adecuadas para educación, entretenimiento y trabajo. A todo lo anterior se suma la mejora de la calidad de la conexión en áreas urbanas con alta densidad de redes WiFi.