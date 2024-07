La seguridad defensiva como una solución para enfrentar las amenazas digitales

Existen prácticas de ciberseguridad populares en el sector productivo que muchas veces funcionan en compañías de diferentes características, pero que no se corresponden con la realidad particular de cada organización. Cuando se adoptan estas acciones sin adaptar sus metodologías a la empresa, se corre el riesgo de una desprotección y de un ciberataque que ponga en jaque a las operaciones corporativas.

Para Auditech no solo es importante que las organizaciones implementen sistemas efectivos que tengan en cuenta sus necesidades, sino que es necesario diseñar un plan de seguridad defensiva que proteja a las empresas y las mantenga resguardadas de futuras amenazas.

Propósitos de la seguridad informática defensiva El objetivo de la seguridad defensiva es el de detectar amenazas para una respuesta oportuna ante posibles incursiones. Su funcionamiento es similar al de un antivirus de alta potencia que genera alertas tempranas frente archivos sospechosos, intentos de modificación de códigos de seguridad o posibles sabotajes liderados por hackers.

A pesar de lo determinante de su papel en las empresas, los sistemas de defensa o Endpoints tradicionales se han quedado cortos ante las nuevas variantes de amenaza digital, por lo que la gestión de seguridad defensiva debe ir mucho más allá de la instalación de software de detección de virus. En la actualidad es necesario implementar sistemas integrales y articulados que puedan enfrentar ataques sofisticados y a las amenazas persistentes avanzadas (ATP), de tal manera que se minimice el peligro de un eventual colapso de la operación por el accionar de un ataque cibernético de grandes proporciones.

Soluciones de seguridad La seguridad defensiva se encarga de construir un arsenal sólido de software y estrategias de prevención que permitan a las compañías prepararse ante un posible ataque, al migrar su operación y gestión documental a las plataformas digitales. A partir de que los avances tecnológicos actuales exigen al sector productivo tecnificar cada vez más su operatividad, se hace necesario crear mecanismos de defensa y ataque que blinden sus sistemas centrales ante intrusiones o amenazas.

Es por esto que Auditech se ha encargado de analizar las ventajas de los sistemas de protección tradicionales para diseñar soluciones integrales de seguridad, sustentadas en las características de la metodología Threat Intelligence o inteligencia de amenazas. Sus acciones utilizan varios softwares corporativos para desarrollar una solución personalizada y adaptada a las particularidades de la organización.

Estos productos, por lo general, usan un motor de protección Endpoint (EPP) basado en firmas conocidas de la amenaza. Para aquellos riesgos que no han sido detectados por los EPP conocidos, la firma emplea una herramienta de machine learning que alimenta la base de datos de la inteligencia artificial y el programa madre, de tal manera que la empresa se mantenga libre de amenazas durante su operación.

Por último, cabe destacar que Auditech también utiliza herramientas de Email Security para ataques a correo electrónico, firewalls de red y aplicación, seguridad en redes Wifi, un servicio de control de acceso a la red, soluciones de Prevención de Fuga de Datos (DLP) y gestión de identidades y accesos privilegiados (PAM), entre otras cosas.