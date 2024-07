Txiki Bastida, se convierte en uno de los mejores profesores del mundo

El cuatro veces campeón de España de baile, Txiki Bastida, es considerado por muchos, uno de los mejores profesores del mundo.

Su dilatada experiencia, su peculiar forma de enseñar y su arrolladora energía, cautiva a miles de personas.

“Txiki está en boca de todos. Su metodología es única, me ha enseñado a ser feliz a través del baile”, dice Alberto, uno de sus alumnos.

A sus espaldas, más de veinticinco años en el mundo del baile, decenas de campeonatos e innumerables alumnos. Se cuentan por miles, los testimonios y opiniones de sus clientes.

“Lo probé y me gustó, la energía que se crea en las clases es brutal” dice Maribel, clienta de Txiki.

Txiki Bastida, realiza exclusivamente clases de Bachata y Salsa. A día de hoy, cuenta con veintiséis escuelas de baile repartidas por toda España, y su intención es llegar a cuarenta academias en los próximos años.

Lo caracteriza su personalidad. La mayoría de sus alumnos, coinciden en que tiene una energía impresionante. Su gran conocimiento del baile, junto a su actitud cómica, hacen de él, un docente peculiar.

“Esto es bailoterápia! Aprendes, te ríes y desconectas. ¡Yo vengo a disfrutar!”, dice Joaquín, seguidor de Txiki.

El objetivo de Txiki, es hacer feliz a sus alumnos a través del baile. Apuesta por clases dinámicas y divertidas. Su idea es enseñar y alegrar, que la gente se ría, desconecte y socialice.

“Soy un palo bailando, pero he conocido a mucha gente en clase. Gracias a Txiki por darme la confianza que me faltaba”, dice su alumno Ramón.