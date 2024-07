Schneider Electric reconocida la empresa más sostenible del mundo por la revista Time y Statista

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha liderado la lista de las 'World's Most Sustainable Companies for 2024' ('Las empresas más sostenibles del mundo para 2024') elaborada por la revista Time y Statista Este reconocimiento refleja los ambiciosos objetivos de Schneider Electric para reducir sus propias emisiones, pero también el compromiso de la empresa para ayudar a sus clientes a ser más eficientes energéticamente y reducir sus emisiones.

Time y Statista han utilizado una metodología multidisciplinar y transparente para identificar a las empresas más sostenibles del mundo en 2024. El proceso se inició con un grupo de más de 5.000 de las empresas más grandes e influyentes del mundo. Tras una rigurosa evaluación en cuatro fases, la clasificación final excluía los sectores no sostenibles y tenía en cuenta factores como las calificaciones y los compromisos externos en materia de sostenibilidad, las prácticas de elaboración de informes corporativos y los indicadores de rendimiento medioambiental y social. Este enfoque exhaustivo ha dado como resultado una clasificación de 500 empresas de más de 30 países.

Tanto Time como Statista han destacado la experiencia tecnológica de Schneider Electric y el programa Schneider Sustainability Impact (SSI). Este programa transformador impulsa y mide el progreso de la compañía hacia los objetivos globales de sostenibilidad 2021-2025, contribuyendo a seis compromisos a largo plazo que cubren todas las dimensiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Entre estos avances, la compañía ha ayudado a los clientes a reducir sus emisiones de carbono, con 553 millones de toneladas de CO₂ ahorradas y evitadas desde 2018. La compañía también ha logrado avances significativos en la transformación de su propia cadena de suministro. Las emisiones de carbono de los 1.000 principales proveedores de Schneider Electric cayeron un 27% desde el inicio del programa - y el 21% de los partners más estratégicos de la cadena de suministro de la compañía han cumplido con los estándares de trabajo decente de Schneider Electric.

"Nos sentimos tremendamente orgullosos de haber sido reconocidos como la empresa más sostenible del mundo", ha declarado Peter Herweck, CEO de Schneider Electric. "Este reconocimiento es un claro ejemplo de nuestro inquebrantable compromiso con la sostenibilidad, que está presente en todo lo que hacemos. Tenemos en cuenta el medio ambiente, la sociedad y el buen gobierno en nuestras decisiones y operaciones diarias. Por eso nos esforzamos por avanzar aún más en nuestros objetivos de sostenibilidad y garantizar que todos contribuyan a crear un impacto positivo y duradero".

Schneider Electric también ha sido incluida recientemente en el Índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones por decimotercer año consecutivo, ocupando el primer puesto en su sector y asegurando su puesto en el índice europeo. Este logro refleja su sólido rendimiento medioambiental, social y de gobernanza (ESG), con la sostenibilidad en el centro de su estrategia.

