Vuelve el castor Julio, esta vez un deportista que apoya la investigación contra el cáncer

Desde 2019, Alcampo ha entregado casi 390.000 euros a Fundación CRIS contra el cáncer. Dos euros de cada venta serán entregados a Fundación CRIS contra el cáncer El castor Julio de Alcampo, ha vuelto a colarse en los lineales de sus tiendas para luchar contra el cáncer. Y es que por cada venta de este peluche, Alcampo donará 2 euros a la Fundación CRIS contra el cáncer.

No es la primera vez que la empresa lo hace, ya que Alcampo lleva colaborando con esta fundación desde el año 2019 a través de diversas acciones, habiendo entregado hasta la fecha casi 390.000 euros que se han destinado la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas de la Fundación Cris contra el cáncer.

En esta ocasión, y en el marco de la Eurocopa y los juegos Olímpicos, Julio va vestido de deportista y se presenta con cuatro trajes diferentes, que representan diversos deportes, como el atletismo, el kárate, el baloncesto y el fútbol.

Los cuatro modelos estarán disponibles en la totalidad de los hipermercados y en los supermercados participantes(1) se podrá adquirir el castor futbolista.

Con todo ello, Alcampo pretende fomentar la práctica del deporte y la actividad física y aportar a la investigación.

Este peluche es de la marca propia de Alcampo One Two Fun y está fabricado, en su totalidad, con material reciclado.

Alcampo reúne los formatos de hipermercados y supermercados. En la actualidad cuenta con una plantilla de casi 24.000 personas y opera con 529 centros, siendo 80 hipermercados y 449 supermercados (126 franquiciados) así como 52 gasolineras y servicio de comercio on line.

La compañía cuenta con el sello Top Employer, concedido por Top Employers Institute, que reconoce la política de Recursos Humanos de la compañía, así como su entorno de trabajo y promoción del bienestar.

