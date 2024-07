Según La Casa Agency, acudir a una agencia inmobiliaria evita el riesgo de engaños y estafas en los alquileres de verano

La llegada del verano genera un aumento en la demanda de alquileres vacacionales y con ello suben los riesgos de posibles engaños. Por este motivo, los expertos de La Casa recomiendan siempre recurrir a agencias inmobiliarias especializadas que garanticen un buen servicio y eviten cualquier posibilidad de ser engañados Un año más, con la llegada del verano, aumentan las reclamaciones relacionadas con el alquiler de viviendas vacacionales. Ante esta situación, la red nacional de agencias inmobiliarias La Casa Agency (www.lacasa.net), recuerda algunos de los principales consejos que se deben seguir para no ser víctima de estos engaños.

Los expertos de La Casa Agency destacan que uno de los errores más frecuentes es confiar en anuncios online sin verificar la autenticidad del propietario o la propiedad. La falta de investigación puede resultar costosa, advierten, especialmente, cuando se trata de ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad.

"Es esencial investigar a fondo", enfatizan desde de La Casa Agency. Esto implica verificar los detalles proporcionados en el anuncio, como la dirección exacta y las fotografías de alta calidad. Además, recomiendan realizar una búsqueda inversa de imágenes para confirmar que las fotos no sean copiadas de otras páginas web.

Utilizar plataformas y agencias reconocidas también es crucial para evitar fraudes, subrayan desde La Casa Agency. Estas plataformas suelen tener políticas de seguridad más estrictas y ofrecen protección al consumidor en caso de problemas.

Las reseñas y comentarios de otros usuarios son otra herramienta valiosa para evaluar la legitimidad de un anuncio. "Es importante leer detenidamente las experiencias compartidas por otros inquilinos", aconsejan desde La Casa Agency. Las reseñas pueden revelar problemas que no están mencionados en el anuncio y ofrecer una visión más realista de la propiedad y del trato recibido por parte del propietario.

Finalmente, La Casa Agency recomienda siempre exigir un contrato de alquiler formal antes de hacer cualquier pago. Este documento no solo establece las condiciones de la estancia, como las fechas de entrada y salida y las políticas de cancelación, sino que también protege a ambas partes en caso de disputas.

En resumen, mientras los alquileres vacacionales pueden ofrecer una excelente oportunidad para disfrutar del verano, La Casa Agency enfatiza la importancia de actuar con cautela y seguir estos consejos para evitar decepciones y pérdidas financieras.

Los engaños más recurrentes

Según explican desde La Casa Agency, la mayoría de los engaños en alquileres vacacionales se centran en la ubicación, específicamente en la distancia al mar. Anuncios engañosos prometen apartamentos en primera línea de playa o a escasos 500 metros, cuando en realidad se requiere un medio de transporte en la mayoría de los casos, lo cual puede resultar problemático para familias con niños o personas mayores.

Otro engaño frecuente se relaciona con las prestaciones de la vivienda. Se anuncian aire acondicionado, microondas, lavadora y lavavajillas que resultan ser inexistentes. En este sentido, la excusa más común es la avería justo antes de la llegada del inquilino, aunque en realidad estos servicios nunca estuvieron disponibles o llevan tiempo fuera de servicio. Además, las fotografías a menudo tienden a mostrar perspectivas que no corresponden al apartamento real, omitiendo problemas como humedades, plagas de insectos, exceso de calor o falta de luminosidad.

La presencia de jardines, terrazas y piscinas también suele ser un atractivo clave al reservar, pero en muchas ocasiones estas instalaciones están abandonadas y descuidadas cuando se trata de propiedades gestionadas por particulares. A menos que sea una propiedad comunitaria bien mantenida, el cuidado de estas áreas puede dejar mucho que desear, afectando la experiencia de uso y disfrute.

Por último, aunque en menor medida, se registra el fraude completo: se solicita una señal de reserva meses antes de la fecha de llegada y al llegar al destino, la vivienda no existe. Este tipo de estafa, a menudo atrae a clientes con precios bajos y puede generar grandes pérdidas económicas. Por esta razón, desde La Casa Agency se recomienda siempre recurrir a sitios de garantía y agencias confiables para asegurar un alquiler vacacional sin riesgos.