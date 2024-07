Todo sobre el enfriamiento canino, explicado por CanXana

Los perros son animales sensibles al frío, especialmente los de tamaño pequeño, los mayores y los cachorros, debido a que no regulan su temperatura corporal de manera correcta. En los meses fríos, estos sufren mucho si sus dueños no cogen las medidas necesarias para protegerlos. Este sufrimiento incluye temblores, torpeza al caminar, cansancio, sequedad en la nariz, musculatura rígida o tensa, respiración lenta, entre otros. En CanXana, tienda especializada en productos para animales, explican más sobre el enfriamiento en los perros, cómo evitarlo y cómo tratarlo con eficacia.

Consejos para evitar el enfriamiento en los perros En los meses fríos, es fundamental proteger a los perros con algún tipo de prenda como un abrigo para que estos puedan mantener un calor adecuado en sus cuerpos. De igual forma, resulta útil no exponerlos a ambientes demasiado friolentos por mucho tiempo para evitar que sus narices se congestionen o sufran de sequedad.

El enfriamiento en los perros también puede ser evitado mediante el monitoreo de las extremidades condensadas. CanXana explica que muchas afecciones son generadas cuando este tipo condensación ocurre en las articulaciones, huesos, tejidos blandos y otras zonas del cuerpo del animal. Sumado a esto, es importante conocer los síntomas de cada una de las enfermedades provocadas por el enfriamiento en los perros. Como último punto, CanXana recomienda dar a estas mascotas alimentos ricos en grasas y calorías como pollos, pescados, carnes y huevos para que puedan facilitar la retención del calor corporal.

Recomendaciones para tratar el enfriamiento en los perros Es recomendable mantener al perro en un entorno cálido cuando este ha sufrido las consecuencias de estar en ambientes con altas temperaturas sin ningún tipo de protección. Estos entornos favorecen aún más el tratamiento y recuperación del animal si se aplica algún tipo de toalla o agua caliente.

De igual manera, cualquier equipo generador de calor como una lámpara de calentamiento resultará esencial para ayudarlo a combatir el enfriamiento. Otra recomendación para tratar este tipo de problemas es entrenar al perro para que tenga comportamiento calmado ante situaciones adversas. La razón de realizar este entrenamiento es que el estrés evita que la mascota se caliente de forma adecuada.

Es importante destacar que los alimentos ricos en grasas y calorías mencionados anteriormente ayudarán con este proceso de tratamiento. Por ello, CaXana ofrece en su catálogo de productos para perros una gran variedad de artículos que contienen cerdo, pavo, conejo, ternera, pollo, buey y otras comidas ricas en proteínas.

CaXana brinda todo tipo de artículos para perros en su tienda online, incluyendo alimentos saludables y completos, antiparasitarios, snacks nutritivos, juguetes, casetas y jaulas de calidad.