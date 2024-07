Bifeedoo lanza un pienso ecológico para corderos formulado especialmente para promover el bienestar animal y la sostenibilidad

Este nuevo pienso ecológico para corderos prioriza la salud animal, reduce el estrés, mejora la calidad de la carne y minimiza la huella de carbono, demostrando el compromiso de la empresa con la sostenibilidad Pensando en ofrecer la mejor nutrición animal y con la vista puesta en la sostenibilidad ambiental, Bifeedoo, líder en la producción de piensos ecológicos, presenta su pienso ecológico para corderos. Este producto no solo busca mejorar el bienestar y la salud de los corderos, sino que también tiene un impacto positivo significativo en la reducción del estrés de estos animales, lo que se traduce directamente en una mejora en la calidad de la carne. Además, este pienso destaca por su bajo impacto ambiental, en línea con la creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles.

El impacto del pienso ecológico en el bienestar de los corderos

El pienso ecológico para corderos de esta empresa turolense está formulado con ingredientes naturales, en cuyos cultivos no se han usado pesticidas ni productos químicos de síntesis, con el beneficio que esto implica para el medioambiente y la biodiversidad. Estos ingredientes de alta calidad no solo nutren a los corderos de manera más eficaz, sino que también les ayuda a gestionar mejor el estrés, un factor conocido por afectar negativamente a su salud y desarrollo.

De hecho, los corderos alimentados con este pienso muestran menores signos de ansiedad y estrés, lo que se refleja, en consecuencia, en su comportamiento general y en su estado físico.

Mejora en la calidad de la carne y reducción de la huella de carbono

Además de beneficiar directamente a los corderos, el pienso ecológico para corderos de Bifeedoo contribuye a una producción de carne de mayor calidad. Sin duda, la carne de corderos alimentados con dietas ecológicas es generalmente más tierna, con mejor sabor y textura, atributos que son altamente valorados por los consumidores.

Esta mejora se debe a la optimización de la salud general del animal y a la reducción de los niveles de cortisol causados por el estrés, lo que afecta positivamente a la calidad del producto final.

La vista puesta en la disminución de la huella de carbono

Empresa comprometida con la reducción del impacto ambiental de sus productos, Bifeedoo asegura que su nuevo pienso ecológico para corderos también juega un papel crucial en la disminución de la huella de carbono asociada con la producción de alimentos para animales.

Y es que, la producción de este pienso implica prácticas agrícolas que requieren menos agua y energía, además de promover el uso de recursos renovables y sostenibles. Esta estrategia no solo alivia la presión sobre los ecosistemas locales, sino que también contribuye a una industria más verde y respetuosa con el medio ambiente.

Compromiso de Bifeedoo con la sostenibilidad

Bifeedoo continúa liderando el camino hacia una agricultura más sostenible y ética. "Nuestra misión va más allá de producir alimentos para animales: apostamos por la creación de un sistema alimentario que respete nuestro planeta y proporcione a los animales una vida saludable", afirma Juan Salvador Muñoz, Director General de Bifeedoo.

Este lanzamiento es un reflejo de dicho compromiso, demostrando que es posible alinear las prácticas agrícolas con los principios de sostenibilidad, sin comprometer la calidad ni la eficiencia.