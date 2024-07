Turismo de Eslovenia presenta a Nova Gorica como Capital Europea de la Cultura 2025, un puente cultural entre Eslovenia e Italia

La ciudad eslovena de Nova Gorica, junto con la ciudad italiana de Gorizia, compartirán en 2025 el honor de ser ambas la primera Capital Europea de la Cultura transfronteriza en un proyecto único que ofrecerá un programa cultural innovador y diverso Nova Gorica, una joya en la región mediterránea de Eslovenia, ha sido seleccionada como Capital Europea de la Cultura 2025, en un proyecto único que destaca la colaboración transfronteriza con su ciudad hermana, Gorizia, en Italia. Se trata de una designación conjunta que subraya el fuerte vínculo entre ambas ciudades fronterizas, promoviendo un enfoque sin fronteras en la cultura y el arte. Y es que este evento no solo celebra la rica herencia cultural de la región, sino que también destaca la importancia de la colaboración, el entendimiento mutuo y la unidad en Europa, convirtiéndose en un ejemplo claro de cómo dos ciudades, separadas simplemente por una frontera, pueden unirse para crear una oferta cultural sin precedentes.

Nova Gorica, situada en el pintoresco Valle de Vipava, es conocida por su vibrante escena cultural, sus impresionantes paisajes y su rica historia. Desde sus orígenes como una ciudad joven fundada después de la Segunda Guerra Mundial, ha evolucionado hasta convertirse en un crisol de culturas y tradiciones. La designación como Capital Europea de la Cultura es un reconocimiento al papel de Nova Gorica como centro cultural y artístico de Eslovenia occidental, y a su potencial para desarrollar aún más su oferta cultural en los próximos años. Así, entre los atractivos culturales más destacados se encuentran el Monasterio de Kostanjevica, conocido por su impresionante arquitectura y su valiosa biblioteca; el Castillo de Kromberk, que alberga el Museo de Goriška y ofrece una rica colección de arte y exposiciones históricas; la Galería de Arte de Nova Gorica, que presenta obras de artistas contemporáneos eslovenos e internacionales; diversos festivales de vino y gastronomía que celebran la riqueza culinaria del Valle de Vipava, atrayendo a amantes del buen comer y beber de todo el mundo; y, además, la ciudad es un punto de encuentro para eventos culturales y artísticos, como el Festival de Teatro de Goriška o el Festival de Jazz de Nova Gorica, que aportan una oferta cultural vibrante y diversa.

La designación de Capital Europea de la Cultura representa una oportunidad única para Nova Gorica y Gorizia de mostrar al mundo su legado cultural compartido y su visión conjunta de un futuro lleno de creatividad e innovación. Este proyecto no solo beneficiará a las comunidades locales, sino que también atraerá a visitantes de toda Europa y más allá, fortaleciendo los lazos culturales y económicos entre Eslovenia e Italia.

Con la mira puesta en 2025, Nova Gorica ha preparado, dentro del proyecto GO! 2025, un extenso programa cultural que ya está en marcha y que se intensificará a partir de enero. Entre los eventos previstos puede destacarse el concierto del aclamado pianista Alexander Gadji en los Tres Puentes del río Soča, un espectáculo de danza multimedia de la compañía MN Dance en la activa cantera de Solkan, una orquesta arbórea en el encantador parque de Rafut y la ópera de Rossini que se representará en la Plaza de Europa. En esta misma Plaza de Europa se desarrollará también el gran evento 'Sabores sin fronteras', una extensión de la renombrada celebración culinaria italiana Gusti di frontiera, que ahora abarca ricos intercambios culturales en la Nova Gorica eslovena.

Pero además de con esta puesta en escena cultural, Eslovenia aguarda al visitante con un valor añadido único como es la naturaleza en la que está sumergida. Su ubicación estratégica en el corazón de Europa, en el triángulo Venecia-Viena-Budapest, favorece una rica variedad de paisajes naturales, desde el Parque Nacional de Triglav hasta la cueva de Postojna y las cuevas de Škocjan, patrimonio mundial de la UNESCO. Su capital, Liubliana, es un centro cultural, educativo y de negocios, y una de las Capitales Verdes de Europa. Además, Eslovenia es un destino ideal para actividades al aire libre durante todo el año y es famosa por su abundancia de aguas termales y su gastronomía de clase mundial, destacada en la guía Michelin y liderada por la renombrada chef Ana Roš. Además, el país cuenta con un rico patrimonio cultural y una animada escena de festivales y eventos al aire libre.