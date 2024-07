Desafíos y oportunidades para las Fintech, según GDS Modellica

Las Fintech han de aprovechar el nuevo paradigma financiero para ofrecer productos innovadores y soluciones integrales avanzadas personalizadas a los clientes con el fin de atraerlos y retenerlos. GDS Modellica señala los principales retos y desafíos constantes a los que se enfrentan las Fintech para lograr una mayor eficacia y competitividad, pasa por la prevención de los riesgos financieros y una gestión eficaz, siempre protegiendo y garantizando la seguridad y privacidad de sus usuarios En el actual contexto financiero, las instituciones financieras, incluidas las Fintech, buscan oportunidades para innovar e implementar soluciones avanzadas para mejorar la experiencia de cliente. Un nuevo paradigma en el que, según GDS Modellica, las Fintech han de impulsar la innovación para atraer y retener más usuarios, a la par que reforzar los sistemas de seguridad de sus plataformas y sistemas automatizados, garantizando la protección de datos, privacidad y ciberseguridad.

La innovación es una palanca clave y disruptiva en las Fintech porque los servicios y soluciones están más digitalizados que nunca. Pagos, ahorros, inversiones, créditos, etc. son gestionables a través de aplicaciones. El estudio elaborado por KPMG,Financial Services in a Connected Ecosystem. The Future of Fintech afirma que las empresas necesitan estar conectadas. La empresa conectada recopila y analiza los datos de los clientes para crear productos orientados a sus necesidades, es decir utiliza datos y tecnología digital para desarrollar productos innovadores, conectar a consumidores y proveedores, y dar a sus empleados las herramientas que necesitan para alcanzar el éxito. Los productos y los servicios están más digitalizados que nunca, nunca antes habían tenido tantos datos de los clientes.

Las Fintech se enfrentan, según GDS Modellica, a los siguientes retos:

1. Mayor velocidad, los clientes demandan velocidad, una mayor variedad de productos personalizados y una experiencia de usuario intuitiva y eficiente.

Mejores servicios y herramientas, necesidad de optar por la "coopetition", asociaciones, estrategias con empresas tecnológicas para garantizar los mejores servicios digitales. Tecnología en permanente cambio y adaptada a las necesidades de los usuarios. Productos rápidos y cómodos. Descentralización: productos construidos descentralizados con tecnologías innovadoras cuyo resultado permite un mayor control de los usuarios sobre de sus datos. Las finanzas descentralizadas DeFi permiten a los clientes realizar transacciones directamente en una cadena de bloques sin intermediarios. Cumplimiento de la normativa, las Fintech han de garantizar la protección y seguridad de sus clientes y datos en sus gestiones. El futuro de las Fintech pertenece a aquellas organizaciones que sean capaces de utilizar los datos obtenidos para mejorar la toma de decisiones. Para ello, han de recopilar y analizar los datos, así como ofrecer servicios y productos cada vez más orientados a las necesidades de los clientes. Los datos son el germen del conocimiento sobre el cual se establecen estrategias y acciones competitivas, eficientes y operativas. Antonio García Rouco director general de GDS Modellica, afirma que "una gestión eficaz, fruto del análisis predictivo, mejora la operatividad, la toma de decisiones fundamentadas, la capacidad de anticiparse, el cumplimiento de los objetivos, la posibilidad de afrontar mayores riesgos y unas mayores ventajas competitivas, entre otras cuestiones".

La prevención y una gestión eficiente de los riesgos financieros aportan considerables beneficios a la hora de conceder préstamos y créditos. En definitiva, recalca García Rouco "Reforzar la seguridad de sus plataformas y sistemas automatizados para proteger la identidad y los datos de los usuarios son imprescindibles para ir por delante de los defraudadores y mejorar los flujos de trabajo".

Por último, explica García Rouco, la seguridad, la protección y el control de los datos de los usuarios son unas cuestiones prioritarias. Si bien, no existe una solución mágica que sirva para todo. En GDS Modellica, "ofrecemos una experiencia mejorada para el cliente gracias a una cuidadosa atención sobre sus necesidades, aunada al uso de la amplia experiencia como líderes de la industria, con soluciones integrales que ayudan a evitar riesgos y a tomar las mejores decisiones, mejorando la eficiencia operativa".

GDS Modellica, una empresa de GDS LINK, es una empresa que provee de tecnología - analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. La compañía ayuda las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente, generando relaciones rentables con los clientes gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. GDS Modellica lleva más de 17 años colaborando con éxito para cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores en más de 36 países. https://www.gdsmodellica.com.