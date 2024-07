Las familias pueden acceder a ayudas significativas al contratar empleadas del hogar

Contratar empleadas del hogar de manera legal se ha vuelto más accesible debido a nuevas medidas. Se busca apoyar a las familias y asegurar condiciones laborales justas para las trabajadoras del hogar.

Bonificaciones y reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social Desde el 1 de enero de 2024, se pueden obtener importantes reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social al contratar empleadas del hogar:

Reducción del 20% en cotizaciones por contingencias comunes: Se contribuye a la disminución de los costes mediante la formalización de la contratación del personal doméstico.

Bonificación del 80% en cotizaciones por desempleo y Fondo de garantía salarial: Se reduce significativamente los costos de Seguridad Social y se asegura protección para las trabajadoras en caso de desempleo.

Bonificación del 45% para familias numerosas: Se reconocen las cargas adicionales que enfrentan las familias, facilitando la contratación de personal de apoyo. Las bonificaciones y reducciones están diseñadas para fomentar la contratación formal y asegurar que se garantice un trato justo y conforme a la ley para las empleadas del hogar.

Condiciones para acceder a las bonificaciones: Es necesario cumplir con ciertos requisitos, como estar al corriente con las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Además, se debe estar dado de alta en el Régimen Especial de Empleados de Hogar

Ahorro significativo en el presupuesto familiar: Por ejemplo, con las bonificaciones aplicadas, se pueden reducir los costes anuales, aliviando la carga financiera y permitiendo una mejor gestión de los recursos del hogar.

La formalización del empleo doméstico no solo proporciona beneficios inmediatos en términos de ahorro económico, sino que contribuye a la estabilidad y seguridad a largo plazo para ambas partes. Se adquieren derechos laborales, incluyendo el acceso a prestaciones por desempleo y pensiones. Para las familias, esto significa contar con una empleada protegida, lo que reduce el riesgo de conflictos laborales y promueve un entorno de trabajo más seguro.

Asegurarse de pagar el salario adecuado a la empleada del hogar Cumplir con las obligaciones legales al contratar empleadas del hogar es esencial para beneficiarse de las bonificaciones y reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. Esto incluye estar al día con las obligaciones tributarias y la Seguridad Social, así como ofrecer un salario sujeto al Salario Mínimo Interprofesional, donde se incluyan todas las retenciones y deducciones establecidas por la normativa laboral. Es fundamental comprender la importancia de estas obligaciones, no solo para evitar sanciones, sino también para promover un entorno laboral justo y seguro.

Salario mínimo interprofesional: En 2024, el salario mínimo es de 1.134 euros mensuales en 14 pagas o 1.323 euros en 12 pagas. El incumplimiento de esta norma se considera una infracción muy grave, con multas de hasta 7.500 euros.

Al determinar la retribución mensual de una empleada del hogar, es vital incluir la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

Pagas extraordinarias: Se tiene derecho a dos pagas extraordinarias al año para las empleadas domésticas; asegurarse de que estas pagas están incluidas en el salario mensual facilita el cálculo correcto de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Informarse sobre los derechos de las empleadas del hogar Desde octubre de 2022, se tiene derecho a prestaciones por desempleo para las empleadas del hogar. Además, se ha eliminado la figura del desistimiento, que permitía despidos sin motivo justificado. Ahora, cualquier despido debe estar debidamente justificado y seguir los procedimientos legales establecidos.

Sanciones de la TGSS Es importante destacar que se ha recordado a todas las familias que contraten empleadas del hogar la obligación de pagar las cuotas a la Seguridad Social. No cumplir con esta obligación puede resultar en sanciones severas, con multas de hasta 12.000 euros.

Desde el 1 de enero de 2023, se es responsable de tramitar el alta y pagar las cuotas correspondientes, incluyendo contingencias comunes y profesionales, cuota por desempleo, Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Gestoría en casa: El aliado en la gestión laboral Gestoría en casa es una empresa especializada en la gestión legal de la contratación de empleadas del hogar, ofreciendo asesoramiento completo sobre las cuotas de la Seguridad Social a pagar según el salario y las condiciones laborales de la empleada del hogar, así como servicios integrales para asegurar una contratación correcta, preparación de contrato y nóminas mensuales, gestión de alta en la Seguridad Social, entre otros trámites. Se tiene el compromiso de ayudar a las familias a cumplir con todas las normativas vigentes, asegurando relaciones laborales justas y beneficiosas para ambas partes.