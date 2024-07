Fidelizar el talento en las empresas fortaleciendo el bienestar del empleado, por Desarrolla

Actualmente, el bienestar empresarial es un factor estratégico esencial para el crecimiento de un negocio. En este sentido, una gestión enfocada en la satisfacción del empleado genera resultados tangibles que impactan positivamente en la productividad, la innovación, la fidelización de talento y, en consecuencia, en la rentabilidad.

En la siguiente entrevista con Eva Velasco, CEO de la consultora Desarrolla, se profundiza sobre la importancia que tiene en las empresas trabajar este aspecto. Además, esta especialista explica cómo el bienestar se traduce en ventajas y beneficios.

¿Por qué el bienestar del empleado se ha convertido en un tema prioritario para las empresas?

Porque por fin las empresas se han hecho conscientes de que, si los empleados no se encuentran a gusto en su empresa y no son felices con lo que hacen, las personas no dan lo mejor de sí mismas. Esto incide en el absentismo laboral, en la rotación de profesionales, en la atracción de talento. La transformación tan acelerada que está viviendo el mundo, afecta directamente a las empresas. La sociedad está cambiando y las personas ya no quieren vivir para trabajar, sino trabajar para vivir con más calidad de vida. Si una empresa quiere ser sostenible, el factor humano será determinante para su crecimiento y competitividad.

¿De qué manera el bienestar de los trabajadores impacta en la productividad, la fidelización del talento y el absentismo laboral?

Se sabe que, a empleados más felices, la productividad aumenta de manera exponencial. Existen numerosos estudios en ese sentido. Cuando estamos felices, tenemos más emociones positivas, más entusiasmo y optimismo, lo cual incide en la creatividad, la iniciativa y la generación de resultados. También afecta a la fidelización y al absentismo. En el primer caso, porque si estamos muy a gusto en un proyecto, no estaremos abiertos a cambiar de trabajo. En el segundo caso, porque gran parte del absentismo tiene que ver, directa o indirectamente, con el bienestar de las personas. Un mal ambiente laboral o no sentirse bien en la empresa a nivel emocional, provoca enfermedades, accidentes e incluso problemas de salud mental. Además, hay quienes simplemente no van a trabajar porque no hay nada que les motive a hacerlo sino todo lo contrario.

¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan las empresas al implementar acciones que beneficien el clima organizacional?

Creo que los principales desafíos son la flexibilidad de horarios y el teletrabajo, ya que ambos afectan a la conciliación laboral, una de las principales motivaciones de los empleados hoy en día. No todas las empresas están preparadas para ello, las grandes sí, pero las pymes en general no. Otro aspecto importante es el emocional: ver a los empleados como seres humanos que piensan y sienten, con necesidades específicas. Esto nos hace tomar consciencia de que es importante desarrollar políticas donde este valor esté implícito en la estrategia empresarial.

¿Qué estrategias pueden implementar las empresas para fomentar una cultura de bienestar en el trabajo?

Pienso que cada empresa tiene una cultura distinta y por ello es imprescindible escuchar abiertamente al empleado. Lo primero a abordar es una evaluación de las necesidades de los trabajadores para ver cuáles se pueden canalizar en forma de políticas. Luego, hay otras estrategias generales que están demostrando que ayudan a fomentar el bienestar como, crear un ambiente de trabajo positivo, desarrollar valores como la cooperación y la colaboración, conciliar la vida laboral y personal, impulsar un desarrollo profesional en la empresa, y fomentar la salud física y el apoyo a la salud mental.

Deloitte comprobó en un estudio que realizó entre 2017 y 2020 en el Reino Unido (Mental health and employers: the case for investment) que las organizaciones sensibilizadas con el bienestar emocional de su fuerza laboral, han alcanzado un retorno sobre la inversión (ROI) seis veces mayor que aquellas que no lo hacen, producto de una mejora en el rendimiento laboral de los empleados.

¿Qué rol juega el liderazgo en la creación de un ambiente organizacional positivo y saludable?

Es fundamental. Las emociones se contagian, y las del líder son un absoluto referente con mucho impacto en los equipos. Tener en las organizaciones líderes empáticos, humildes, al servicio del equipo, que fomenten la participación y la co-creación genera motivación positiva, sentido de pertenencia y mejores resultados empresariales, ya que las personas desarrollan todo su potencial al máximo, aportando valor y mayor productividad y rentabilidad.

¿De qué manera Desarrolla ayuda a las empresas a fortalecer el bienestar de sus empleados?

Principalmente, nosotros nos enfocamos en dos ámbitos: construir un ambiente positivo, donde las personas se respeten, se valoren, se escuchen, cooperen y co-creen juntas y exista un aprendizaje continuo; un segundo ámbito, es desarrollar un modelo de liderazgo organizacional, donde las personas estén en el foco prioritario y no solo los procesos. Los líderes tienen que pasar de ser jefes que dan instrucciones a ser líderes que inspiren y den confianza a sus equipos.

¿Bajo qué metodología trabajan los consultores de Desarrolla?

Nuestra metodología se basa en nuestro método EMOCOR (Emoción, Acompañamiento y Orientación a Resultados), donde aplicamos la inteligencia emocional en los procesos de cambio, con el objetivo de que las personas sean conscientes de la parte emocional, lo cual es clave. Acompañamos a los equipos durante 6 meses para que, desde la reflexión (toma de consciencia) y la acción (desarrollo de capacidades, habilidades o métodos), se consigan los objetivos de bienestar laboral que hayamos diseñado junto con la empresa. Dentro de estos objetivos se incluyen casi todas las premisas comentadas anteriormente.

Por último, ¿Podríais ofrecer algún consejo para las organizaciones que quieren empezar a mejorar en este aspecto?

Lo primero y principal es que, si deciden acometer este desarrollo, deben de estar convencidos, y hacerlo de verdad y no solo de manera cosmética, ya que inicialmente van a tener que aplicar recursos, aunque luego los recuperan con creces. En segundo lugar, es importante que lo realicen con empresas o profesionales contrastados.

En definitiva, desarrollar acciones para fortalecer el bienestar del empleado no solo se traduce en mayor productividad, sino que también está ligado a la fidelización del talento, menor absentismo laboral y, por lo tanto, optimización de costes laborales y crecimiento empresarial sostenible. Una empresa que decide acometer este proceso está invirtiendo en su presente y en su futuro.

A través de servicios como los que ofrece Desarrolla las organizaciones pueden crear un entorno de trabajo agradable donde es más probable que los empleados prosperen.