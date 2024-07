Jorge Arévalo, viceconsejero de Formación Profesional del Gobierno Vasco:"Tenemos que prepararnos para un mundo emergente y desconocido en el que se transformarán millones de puestos de trabajo"

El Congreso Secove reúne en San Sebastián a profesionales de más de 12 países europeos con el objetivo de avanzar en las bases de una Formación Profesional adaptada al siglo XXI. La cita, organizada por el Clúster GAIA, Politeknika Txorierri y Ondoan, ha sido inaugurada esta mañana por el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia. Durante el encuentro se han abordado cuestiones relacionadas con la situación de la FP en Euskadi, en Europa o en India, así como el papel de la mujer en el entorno tecnológico San Sebastián es una ciudad de ciencia y conocimiento con elementos suficientes para reivindicarse como tal". Con estas palabras, Eneko Goia, alcalde de la ciudad, inauguraba esta mañana en el Aquarium el Congreso SECOVE que reúne en la capital donostiarra a profesionales de más de 12 países con el objetivo de analizar la situación de la Formación Profesional, sus retos de futuro y cómo afrontarlos de manera colaborativa en un mundo cada vez más digitalizado.

Goia ha destacado en su intervención la oferta formativa existente en San Sebastián y el alto nivel de formación de la ciudadanía. "Hoy contamos con 6.000 investigadores e investigadoras, la mayoría de ellas mujeres. Ámbitos como la medicina, los materiales o las nanociencias, entre otros, "son campos en los que esta ciudad tiene mucho que aportar al mundo", ha dicho.

El viceconsejero de Formación Profesional del Gobierno Vasco, Jorge Arévalo, ha hablado sobre la Formación Profesional en Euskadi y sus retos de futuro. "Tenemos que ser capaces de afrontar un entorno que es desconocido. Se acerca un cambio que nos va a situar en una nueva vida y tenemos que prepararnos para cuando esas tecnologías se desarrollen y transformen millones de puestos de trabajo. Todo ello teniendo en cuenta que el rol del ser humano, sus valores y liderazgo será el factor más importante, y para esto debemos prepararnos", ha dicho.

Entre 2030-2040, ha dicho, "el mundo va a cambiar completamente y trabajaremos con tecnologías que hoy ni conocemos". Ante esta realidad, el viceconsejero ha explicado que se está poniendo en marcha un nuevo sistema de FP vasco: "No estamos transformando lo anterior, lo estamos sustituyendo porque los cambios hacen que tengamos que vivir y trabajar de manera diferente. Anticipar el futuro no supone mejorar lo que estamos haciendo, sino avanzar hacia lo que será y, acertar en esto, va a ser fundamental para responder a los retos", ha dicho.

En este sentido, Jorge Arévalo ha informado de que la nueva FP vasca apuesta por una cultura científica (entender el qué y el porqué de las cosas), con un componente profesional, otro tecnológico y "un componente muy importante: el personal, los valores del ser humano ante tanta tecnología. Esto tenemos que trabajarlo", ha dicho.

Paolo Nardi, Director Ejecutivo del Foro Europeo para la Educación y Formación Técnica y Profesional (EfVET), ha ofrecido una visión amplia sobre la situación de la FP en Europa y el papel determinante de EfVET en la promoción de la formación técnica y profesional.

"El mayor reto en la educación y la formación es la persona, el factor humano. Tenemos que preparar a las personas no para un único trabajo, sino para una carrera y para que sean capaces de enfrentarse a los retos de la vida", ha subrayado. Tras recordar que quienes aprenden arrancan con diferentes destrezas y capacidades, ha abogado por "empoderar a las personas mediante la formación, pero también mediante el apoyo personal y el coaching para potenciar sus competencias para enfrentarse a los retos de la vida".

Basaralu Sudharshan, Director General de Edutech NTTF en India, ha destacado el potencial que tiene India para la colaboración internacional en educación y formación profesional. Ha recordado que India tiene muchos "motores de crecimiento" y aspira a convertirse en la tercera economía del mundo en unos años. "La edad media en nuestro país es de 28,2 años y es necesario que formemos bien a la juventud y prepararlos para su futuro".

Actualmente -ha explicado-, solo el 3,5% de jóvenes en India opta por estudiar formación técnica o profesional, por lo que se está trabajando tanto desde el gobierno como con diferentes agentes por fomentar la FP. "El envejecimiento de la población en Europa comparado con nuestro país nos ofrece la oportunidad de proveer a Europa de jóvenes talentos. Esta sería una oportunidad de colaboración", ha dicho.

Brecha de género y clichés

Marta Macho Stadler, doctora y catedrática de matemáticas de la UPV-EHU, ha abordado el papel de la mujer en el entorno educativo digital. En su intervención ha recordado la persistente brecha de género en las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), analizando cómo los roles y sesgos de género aprendidos en la escuela y el hogar influyen en la motivación y la percepción de competencias académicas.

"Los hombres estáis donde queréis porque se os invita desde pequeños y, sin embargo, a las mujeres no se nos invita. Ya desde pequeños en la escuela aprenden cosas distintas: ellos que el patio es todo de ellos, y ellas que les quedan esos lugares que no ocupan ellos. Y esto ocurre en todos los aspectos de la vida, en el trabajo, en los medios, en el mundo de la política, etc.", ha enfatizado.

En su ponencia, ha analizado patrones de comportamiento de niños y niñas, el impacto del sexismo académico y los sesgos en algoritmos de inteligencia artificial. Además, ha cuestionado las percepciones erróneas sobre habilidades innatas y la capacidad de multitarea, destacando la importancia de fomentar la igualdad y mitigar los sesgos inconscientes en la educación y la tecnología. "Los chicos piensan que son buenos en educación física, tecnología y matemáticas, ellas en educación visual y plástica, ciencias sociales y ciencias de la naturaleza. Creen que ellos piensan y tienen lógica, y que ellas estudian mucho y son más organizadas. Las mujeres no tenemos capacidad intelectual, solo trabajamos, por eso tenemos mejores notas", ha ironizado.

"Los clichés hacen que las niñas desde muy pronto se crean que están menos capacitadas para las STEM o incluso que son menos brillantes que los niños, desde 6 años. Es hora de cambiar", ha dicho.

Para terminar la mañana, Georgios Zisimos y Doriana Monteleone, de la Fundación Europea de Formación (ETF), han compartido con los asistentes las herramientas y servicios de apoyo para potenciar la internacionalización de la excelencia profesional, subrayando la importancia de la colaboración transnacional.

ETF es una agencia europea con sede en Bruselas, pero que trabaja también fuera de la UE, concretamente en 28 países de 4 regiones diferenciadas. "Los centros de excelencia profesional tienen una dimensión colaborativa importante, está en su ADN, por eso estamos hoy en el País Vasco", han dicho.