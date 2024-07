Adyen integra el servicio BNPL de Scalapay en su plataforma gracias a un nuevo acuerdo estratégico

La colaboración permitirá a la plataforma de tecnología financiera procesar pagos a plazos y ofrecer a sus clientes acceso sencillo y directo a la solución Buy Now Pay Later de Scalapay, líder en el sur de Europa Scalapay, la plataforma de Buy Now Pay Later (BNPL) líder en el sur de Europa, y Adyen, la plataforma de tecnología financiera elegida por muchas empresas a nivel mundial, han cerrado una colaboración estratégica que permitirá a Adyen incorporar el servicio BNPL a su plataforma. En concreto, gracias al acuerdo cerrado, Adyen podrá procesar pagos a plazos y permitirá a sus clientes tener acceso a la solución BNPL de Scalapay, plataforma que entre sus clientes tiene marcas como TradeInn, Douglas, Esdemarca, Aosom, Aw lab y Ok mobility.

A través de soluciones sofisticadas basadas en aprendizaje automático, será posible ofrecer una experiencia de pago fluida, incrementando, al mismo tiempo, la tasa de conversión en el momento del pago y reduciendo el riesgo de fraude.

Esta colaboración permitirá a los clientes de Adyen activar la solución de pago Scalapay directamente desde la plataforma Adyen, beneficiándose así de uno de los métodos de pago más apreciados por los consumidores. Además de responder a la creciente demanda, el BNPL resulta ser una opción muy ventajosa también para los comerciantes: las marcas que integran esta opción en su e-commerce o tienda física registran un aumento medio del 48% en el valor de los pedidos, del 11% en la tasa de conversión y del 55% en nuevos clientes, según el informe realizado por Scalapay.

Simone Mancini, CEO de Scalapay, comenta: "Adyen ha creado una plataforma global de tecnología financiera apreciada por muchas marcas y en muchos mercados. Esta colaboración nos permite acelerar el crecimiento de Scalapay, ofreciendo una manera simple y rápida de activar pagos a plazos en muchas marcas. Para nosotros, esto significa ampliar la cartera comercial que ya ofrecemos a más de 6 millones de usuarios".

Juan José Llorente, Country Manager de Adyen para España y Portugal añade: "Dado el significativo crecimiento que está experimentando el método de pago BNPL, estamos entusiasmados de trabajar junto a Scalapay para incorporar su innovadora solución a nuestra plataforma. Con esta integración, respondemos a la creciente demanda del mercado y seguimos ofreciendo una opción de pago ventajosa, fluida y segura tanto para consumidores como para comerciantes. Esta solución ha demostrado tener un impacto positivo en la conversión y en el ticket medio de compra".

Scalapay

Scalapay, es una solución innovadora de pago a plazos, que permite al cliente de e-commerce pagar sus compras en 3 o 4 cómodos plazos sin intereses, ofreciendo una mejor experiencia de compra y eliminando fricciones en el proceso de checkout.

Líder en el Sur de Europa y con 5 años de historia, Scalapay ha conseguido ser la primera empresa italiana en lograr el estatus de Unicornio. Actualmente, ya trabaja con más de 8.000 comercios online y grandes marcas a nivel europeo como Douglas, Tradeinn, Esdemarca o Grupo Calzedonia.

Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) es la plataforma de tecnología financiera elegida por muchas de las empresas líderes del mundo, ya que proporciona una infraestructura de pagos moderna end-to-end, info basada en datos y productos financieros en una única solución integrada para ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos, rápidamente. Con oficinas en todo el mundo, Adyen colabora con empresas como H&M, QC Terme, eBay, Microsoft.