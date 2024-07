Movistar mantiene su apuesta por la Selección Española de Esports FEJUVES

Movistar, el año de su centenario, renueva como patrocinador principal de la Selección Española de Esports FEJUVES y acompañará al combinado nacional al 16º Mundial de esports que se disputará en noviembre en Riad (Arabia Saudí) Movistar, el principal grupo de telecomunicaciones del país, renueva el patrocinio con la Selección Española de Esports de FEJUVES por tercer año consecutivo reafirmando así su compromiso con el sector del entretenimiento digital, del gaming y los eSports, en un año muy especial para la compañía porque cumple 100 años.

Movistar ha sido el principal colaborador de la selección en los distintos éxitos que ha tenido el combinado nacional, como el subcampeonato del mundo de simRacing (Assetto Corsa) en Mónaco, el campeonato de Europa de efootball de 2023 en Portugal o el subcampeonato de Europa de efootball en 2024.

Con esta colaboración Movistar se sigue consolidando como la marca más reconocida del territorio gaming y esports en España siendo patrocinador también de principales equipos en España como Team Heretics o Movistar KOI, colaborando con las ferias más importantes en el territorio nacional como son Gamergy en Madrid y OWN en Valencia.

Este 2024 es el año en el que España presentará más equipos para las competiciones internacionales. Movistar sigue siendo el principal apoyo de la Selección Española y le acompañará en los retos internacionales que tiene por delante, cómo son los clasificatorios europeos (IESF) que se disputarán en formato online:

CS2 Open: Del 6 al 14 de julio

CS2 Femenino: Del 11 al 18 de julio

Mobile Legends Bang Bang. Del 22 al 27 de julio

PubgMobile. 30 y 31 de julio Los clasificatorios europeos servirán para obtener plaza para la final del 16º Mundial de Esports que se disputará en noviembre en la ciudad de los esports Qiddiya en Riad (Arabia Saudí) y en el que habrá un millón de dólares en premios.

Para Nacho Chamorro de FEJUVES "la continuidad de Movistar es la mejor noticia. Dar continuidad a la colaboración es mantener la apuesta por el proyecto que conecta generaciones y emociones. Si hay algo que nos une como sociedad es la Selección Española, de cualquier disciplina competitiva. Los esports son la nueva realidad de entretenimiento masivo y para FEJUVES es un honor contar con un referente estratégico como colaborador del proyecto. En un año dónde las competiciones por naciones son las protagonistas gracias a la Eurocopa y a los Juegos Olímpicos, llevar la marca España en el Mundial de Esports también es un plus para la inmensa legión de seguidores que tiene el gaming a nivel nacional e internacional".

En palabras de Luis Massó responsable de Patrocinios de Gaming y esports de Movistar "para Movistar es un honor seguir apostando por este proyecto, ya que creemos que tiene un gran potencial y queremos acompañar a FEJUVES y ayudar a hacer crecer a la Selección Nacional de Esports. Con esta renovación, además de los patrocinios de Team Heretics, Movistar Koi, OWN (antiguo Dreamhack) o Gamergy, seguimos apostando por el sector del entretenimiento para los más jóvenes y apoyando a los esports de base para ayudar a los más jóvenes a crecer y llegar a ser jugadores profesionales de esports".

Sobre FEJUVES- la Federación Española de Jugadores de videojuegos y esports:

FEJUVES es la Federación Española de Jugadores de Videojuegos y eSports nace en octubre de 2020, como entidad representativa de los jugadores y jugadoras de videojuegos.

Fejuves es el representante de España en la Federación Europea de Esports (EEF) en la Global esports Federation y en la Federación Internacional de Esports (IESF). Es una de las entidades fundadoras del Clúster de videojuegos del Excmo. Ayto. de Madrid. Ha participado en la mesa del gaming organizada por el Consejo Superior de Deportes (Csd) y en la mesa del videojuego promovida por el Ministerio de Cultura.

Sobre TELEFÓNICA

Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y número de clientes. Apoyándose en las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha, así como en una oferta innovadora de servicios digitales, la Compañía se está transformando en una ‘Telco Digital’, lo que le posiciona muy favorablemente para satisfacer las necesidades de sus clientes y capturar el crecimiento en nuevos ingresos.