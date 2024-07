Cómo abordar la transformación digital con un enfoque de plataforma

La transformación digital es un proceso que implica cambios profundos en la forma de operar, comunicarse y crear valor en las organizaciones. No se trata solo de incorporar nuevas tecnologías, sino de repensar los procesos, las estrategias y las culturas empresariales para adaptarse a las demandas del mercado actual y futuro.

Sin embargo, muchas empresas afrontan este desafío de forma fragmentada, adoptando soluciones digitales para cada área o departamento sin tener una visión global e integrada de su negocio. Esto puede generar ineficiencias, duplicidades, inconsistencias y dificultades para escalar y aprovechar todo el potencial de la digitalización.

Por eso, es necesario abordar la transformación digital con un enfoque de plataforma, que permita una redefinición de los procesos con una mirada global, es decir, viendo la empresa como un ente y del mismo modo, sus procesos. De este modo, se pueden crear sinergias y optimizar recursos, mejorar la colaboración y la innovación, y ofrecer una mejor experiencia a los clientes y empleados.

Qué es Power Platform y cómo facilita la transformación digital Power Platform es un conjunto de herramientas de Microsoft que permite crear aplicaciones, flujos de trabajo, informes y chatbots de forma rápida y sencilla, sin necesidad de conocimientos de programación. Estas herramientas son Power Apps, Power Automate, Power BI y Copilot Studio, y se integran entre sí y con otras soluciones de Microsoft como Office 365, Dynamics 365 o Azure.

Power Platform facilita la transformación digital de las empresas porque les permite automatizar e innovar sus procesos de forma ágil y flexible, adaptándose a sus necesidades específicas y a las de sus clientes. Además, al estar basado en la nube, ofrece una alta seguridad, disponibilidad y escalabilidad, así como una gestión centralizada y simplificada.

Qué son los hubs y cómo impulsan la transformación como plataforma Los hubs son una forma de crear una plataforma de automatización e innovación usando como base la tecnología de Power Platform. Un hub es un espacio de trabajo colaborativo donde se pueden diseñar, desarrollar, probar y desplegar soluciones digitales basadas en Power Platform, de forma estandarizada y alineada con los objetivos de negocio.

Los hubs tienen la ventaja de que permiten crear el centro de transformación tomando como base un objetivo de negocio o un rol concreto, por ejemplo, el área de RRHH quiere tener un espacio que permita gestionar todo el ciclo de vida de un empleado, desde su contratación, con una base de datos de currículos de candidatos, un proceso de firma de contratos, un sistema de fichajes, envío de nóminas etc. Todo esto puede ser gestionado desde un mismo hub donde todos los procesos están orientados a un mismo rol, pero a su vez se conectan con el resto de tecnologías o áreas de la empresa. Por ejemplo, dentro de este hub puede haber una automatización para crear el nuevo usuario en el sistema, donde participa el área de IT como parte de su propio Tech Hub.

De este modo, en cada empresa los hubs pueden ser de diferentes tipos, según el ámbito o el propósito de las soluciones que se crean. Por ejemplo, pueden ser hubs de ventas, de marketing, de operaciones, etc. Lo importante es que cada hub tenga un equipo multidisciplinar, una metodología ágil y una gobernanza clara, para asegurar la calidad y el valor de las soluciones que se generan dentro de ellos.

Crear una plataforma de transformación digital con Power Platform Una forma fácil para iniciarse y comenzar a crear una plataforma de transformación digital con Power Platform es contar con un asesoramiento especializado que ayude a entender y definir el mejor camino a seguir. Existen empresas con experiencia en trabajar con diferentes sectores y tamaños que pueden ofrecer el caso de uso adaptado a cada situación, un ejemplo de este tipo de empresas es HSI Group, que ofrece servicios especializados en transformación digital a través de roles de usuario.

Asimismo, las pymes de entre 10 y 250 empleados que quieran impulsar su transformación digital pueden aprovechar las nuevas ayudas del programa Kit Consulting del Gobierno de España, que ofrece hasta 24.000 euros para contratar servicios de asesoramiento especializado en materia de digitalización. Estos servicios pueden incluir la elaboración de un plan de transformación digital, el análisis de las necesidades tecnológicas, la definición de soluciones a medida o el acompañamiento en la implantación. Para solicitarlas solo hay que contactar con un agente digitalizador o agente certificado, que será el responsable de la guía y ejecución del proyecto.