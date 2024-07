GEMINI; La revolucionaria IA de Google

En este artículo se explorará en profundidad Gemini, destacando su funcionamiento interno y cómo se posiciona frente a otros modelos como GPT, utilizado en plataformas como ChatGPT y Bing Chat. También se examinarán las ventajas ofrecidas por Gemini Advanced, la versión premium de esta innovadora inteligencia artificial, ideal para implementar soluciones integrales para empresas.

¿Qué es Gemini? Gemini es un modelo de inteligencia artificial desarrollado por Google con el objetivo de liderar el competitivo mercado de la IA. Los modelos de inteligencia artificial no son las aplicaciones o chatbots como ChatGPT, sino la tecnología subyacente que hace posible su funcionamiento.

En su presentación, Gemini ha destacado por superar a todos sus rivales en las principales pruebas. Esto indica que Google ha logrado adelantarse a OpenAI y su modelo GPT-4, aunque es probable que eventualmente aparezca una nueva versión de GPT que pueda volver a superarlo, como puede ser el caso del nuevo modelo GPT-4o.

Gemini es un modelo multimodal, capaz de entender varios tipos de información, incluyendo textos, imágenes, audio y código de programación. Esta versatilidad lo convierte en un modelo extremadamente flexible.

Cómo funciona Google Gemini Los modelos de inteligencia artificial son entrenados de forma intensiva con una gran cantidad de datos de todo internet. Esto se hace para que aprendan a entender las cosas que se digan, y tengan dentro de sí mismo la información con las respuestas, y así generarlas de una forma más natural.

En el caso de Gemini en concreto, Gemini ha sido diseñado desde cero por Google. Desde el principio ha sido creado como un modelo multimodal. Esto quiere decir que no se le ha entrenado para entender una fuente como el texto, y luego se le enseña a transformar otras fuentes a esta primera. Su entrenamiento ha sido distinto.

Este modelo se ha entrenado ya desde el principio para combinar distintas modalidades de forma nativa. Esto quiere decir que podrá entender tanto un texto como un dibujo que se le haga en tiempo real. Según la empresa del buscador, también es capaz de relacionar objetos en tiempo real y sugerir canciones a medida que se le da indicaciones.

Gemini también introduce nuevo sistema de generación de código llamado AlphaCode2. Este sistema mejora la comprensión de matemáticas complejas y la teórica de ciencias de la computación. También se ha mejorado el razonamiento y su capacidad de entender código, de forma que haya menos "alucinaciones" y las respuestas sean más fiables.

Comparativa con ChatGPT Aspecto Google Gemini ChatGPT

Integración de Datos: Alto, gracias a la infraestructura de Google Menor, pero con acceso a una vasta base de conocimientos.

Actualización: Sí, con datos de búsqueda y noticias recientes. Limitada al conocimiento hasta la fecha Tiempo Real de corte (septiembre de 2021).

Personalización: Alta, con aprendizaje continuo de preferencias del usuario. Menos personalizada, más generalista.

Aplicaciones: Óptima, especialmente en Google Workspace Buena, con integraciones posibles a través.

Ecosistemas Empresariales de API

Extensiones de Google integradas en Gemini Los usuarios habituales de las aplicaciones de Google pueden encontrar formas de ser más productivos y aprovechar al máximo las herramientas ofrecidas por el gigante tecnológico a través de las extensiones de Gemini. Estas nuevas funcionalidades se integran a la perfección con las apps de Gemini, como Gmail, Google Drive, YouTube y muchas más, para ampliar sus capacidades y personalizarlas según las necesidades específicas.

¿Qué ofrecen las extensiones de Gemini? Mejora de productividad: Gestiona el correo electrónico de forma más eficiente, encuentra documentos en Google Drive rápidamente, resume largos textos en pocos puntos clave, crea tablas a partir de datos en imágenes y genera informes completos. Las posibilidades son infinitas.

Optimización de la experiencia de búsqueda: Encuentra los mejores podcasts en YouTube, busca hoteles y vuelos en Google Hotels y Google Flights, y explora al máximo las capacidades de Google Workspace.

Maximización del uso de las apps de Google: Trabaja con fluidez entre todas las aplicaciones de Google gracias a extensiones como Google Workspace, diseñadas para optimizar el flujo de trabajo.

Uso de las extensiones de Gemini El proceso es muy sencillo:

Acceder a gemini.google.com.

Hacer clic en Menú > Configuración > Extensiones.

Buscar la extensión deseada y activarla.

Seguir las instrucciones en pantalla.

Nueva integración de Gemini Con Opera Opera ha anunciado una colaboración con Google Cloud para integrar los Modelos Gemini en su IA nativa, Aria. Esta integración mejora el rendimiento de la IA, permitiendo que Opera One detecte y procese de manera más eficiente la intención del usuario.

Los modelos Gemini de Google se destacan por ser de los más avanzados y potentes de la actualidad, lo que permite a Opera ofrecer contenido más actualizado y con un rendimiento superior.

Esta asociación no es nueva; ambas empresas llevan más de 20 años colaborando, y esta nueva integración fortalece aún más su relación en el campo de la IA generativa.

Una de las principales novedades de esta actualización es la incorporación de dos nuevas características en Aria, impulsadas por Google Cloud. La primera es la generación de imágenes utilizando el modelo Imagen 2 en Vertex AI, lo que permitirá a los usuarios crear imágenes de alta calidad directamente desde el navegador. La segunda es la capacidad de leer respuestas de manera conversacional gracias al modelo de texto a audio de Google, proporcionando una experiencia más interactiva y accesible.

Opera no solo se enfoca en la integración de nuevas tecnologías, sino que también apuesta por la sostenibilidad. Recientemente, la empresa inauguró un clúster de datos de IA alimentado por energía verde en Islandia, equipado con supercomputación NVIDIA DGX.

Más motivos para comprar un ChromeBook Google trae buenas noticias a todos aquellos que estuvieran pensando en comprar uno de los nuevos Chromebook Plus, o a quienes ya cuenten con uno de estos modelos, como el Acer Chromebook Plus 514.

La compañía ha anunciado una nueva actualización de funciones para estos equipos, que llega con un buen puñado de herramientas basadas en inteligencia artificial gracias al modelo Gemini.

Google explica que, con esta actualización, los poseedores de equipos Chromebook podrán "hacer más cosas como por arte de magia". Y es que la compañía ha decidido aprovechar los últimos avances conseguidos con su modelo Gemini, para dotar a sus equipos portátiles más avanzados de nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial generativa. Entre ellas, las siguientes:

"Ayúdame a escribir": Google la define como una "poderosa herramienta de ayuda, asistida por IA". Permite obtener sugerencias de escritura en cualquier lugar, ya sea para titular una entrada de un blog, escribir un texto desde cero o reescribir uno ya escrito con un estilo diferente.

Fondos de pantalla y videollamada generados por IA: una función similar a la presente en los dispositivos de la serie Google Pixel, que permite generar imágenes de fondo de pantalla usando IA generativa. Además, también se da la opción de generar imágenes que posteriormente podrán ser usadas como fondo en las videollamadas.

Editor Mágico en Google Fotos: el famosísimo editor de imágenes asistido por IA de Google Fotos ahora está disponible en los equipos Chromebook Plus. Permite realizar modificaciones en las fotografías de manera automática, ya sea cambiando objetos de posición, modificando su tamaño o ajustando diferentes parámetros de la imagen como la luz o el fondo.

Gemini llega a la pantalla de inicio: por otro lado, Google ha anunciado la llegada de la app Gemini a la pantalla de inicio de Chromebook Plus, a través de un icono que aparecerá en la estantería de aplicaciones.

Con motivo de esta actualización, Google ha querido celebrar la ocasión regalando un año de prueba gratuita del plan AI Premium de Google One, que ofrece acceso al modelo de IA más avanzado de Google, Gemini Advanced.

También se anticipan otras funciones, como el modo Focus, que permitirá centrarse en una tarea y evitar las distracciones; y el control manos libres asistido por IA se sumará al conjunto de funciones de accesibilidad disponibles en ChromeOS gracias al proyecto Gameface. Esto permitirá controlar el ordenador a distancia solo con los gestos de las manos.